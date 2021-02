DALLAS: Kristaps Porzingis avait 27 points, 13 rebonds et six blocs, Luka Doncic a marqué 26 points et les Mavericks de Dallas ont résisté aux Timberwolves du Minnesota 127-122 lundi soir.

Tim Hardaway a ajouté 24 points sur le banc alors que les Mavericks remportaient leur deuxième consécutif à domicile après un dérapage de six matchs à l’American Airlines Center. Ils menaient par 25 au deuxième quart avant que les Timberwolves n’atteignent 123-120 à 50 secondes de la fin.

Josh Richardson a frappé un sauteur avec 27 secondes à faire pour une avance de cinq points et Malik Beasley a raté 3 secondes plus tard.

Beasley a égalé un sommet de la saison avec 30 points, 27 en seconde période, et la recrue Anthony Edwards en a ajouté 22 pour les Timberwolves, qui ont terminé un voyage de cinq matchs sur la route 1-4.

Porzingis a récolté 15 points et six rebonds au premier quart alors que Dallas menait 43-22. C’était le plus grand nombre de points pour les Mavericks en une période cette saison et le deuxième match consécutif dans lequel les Wolves ont accordé 43 points au premier quart.

Les Mavericks menaient 71-51 à la mi-temps derrière 18 points de Hardaway. C’était le troisième match consécutif dans lequel ils ont marqué au moins 70 points en une demie pour établir un record de franchise.

TIP-INS

Timberwolves: DAngelo Russell, le deuxième meilleur buteur de l’équipe, a raté la deuxième mi-temps avec une douleur à la jambe gauche après avoir marqué six points en six minutes. Karl-Anthony Towns a raté son 12e match consécutif alors qu’il était dans les protocoles de santé et de sécurité, mais son statut est passé de hors à douteux.

Mavericks: C’était le 11e match consécutif meilleur en carrière de Doncics avec au moins 25 points. Dernier en pourcentage de 3 points à l’entrée du match à 33,8%, Dallas a frappé 6 des 12 3 points au premier quart.

SUIVANT

Timberwolves: Accueillez les Los Angeles Clippers mercredi lors de leur premier match à domicile depuis le 31 janvier.

Mavericks: Hébergez Atlanta mercredi pour le match du milieu d’un séjour à domicile de sept matchs. Les Mavericks ont gagné à Atlanta 112-106 mercredi dernier.

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports