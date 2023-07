Porzingest ravi de rejoindre une équipe talentueuse des Celtics qui continue de se réorganiser

Le président des opérations de basket-ball des Celtics, Brad Stevens, a promis que des changements étaient en cours après une saison qui a commencé avec des attentes de championnat qui se sont terminées avant un retour à la finale de la NBA.

Boston a fait ses premiers pas pour inaugurer sa dernière ère avec l’introduction de Kristaps Porzingis jeudi.

Porzingis a déclaré que la confiance de l’équipe en lui était motivante alors qu’il entamait son quatrième arrêt dans la ligue.

« C’est le sentiment le plus excitant que vous puissiez ressentir », a-t-il déclaré. « Juste l’idée de cela. … Cela a rendu les choses super faciles. Cela a fait (des Celtics) mon option préférée complète. »

Les Celtics ont marqué l’attaquant de 7 pieds 3 pouces des Wizards de Washington la veille du repêchage de la NBA 2023, exécutant un échange à trois équipes qui comprenait également Marcus Smart – qui avait été le vétéran le plus titré de Boston – se dirigeant vers les Memphis Grizzlies.

La décision de se séparer de Smart, le joueur défensif de l’année 2022 et le leader vocal de l’équipe, a été celle que l’entraîneur Joe Mazzulla a qualifiée de « difficile ». Il a dit avoir parlé avec Smart peu de temps après la conclusion de l’accord.

« J’ai pu lui parler et je lui ai juste dit que je l’aimais et que j’apprécie qui il est en tant que personne », a déclaré Mazzulla. « Tu ne remplaceras jamais un gars comme lui. »

Mais Boston espère que l’ajout de Porzingis, le quatrième choix du repêchage de 2015 après l’une de ses meilleures saisons NBA statistiquement, pourra apporter une dynamique différente aux côtés des All-Stars Jayson Tatum et Jaylen Brown. Ils constitueront désormais le trio de tête d’un groupe qui comprend également les vétérans Derrick White, Malcolm Brogdon et Al Horford, ainsi que son compatriote Robert Williams.

Porzingis a déclaré que le succès du groupe actuel et l’histoire de la franchise des Celtics étaient ce qui l’excitait le plus dans le commerce.

« L’opportunité de jouer déjà pour une très bonne équipe, et de pouvoir ajouter à cela et, espérons-le, d’aider ces gars à rendre leur vie encore plus facile … m’a rendu extrêmement facile de prendre cette décision », a déclaré Porzingis.

Les Celtics ne sont probablement pas non plus terminés, bien qu’ils soient déjà entrés dans le territoire de la taxe de luxe en signant Porzingis, qui a exercé son option de joueur de 36 millions de dollars pour la saison prochaine avant l’échange.

Stevens a déclaré qu’il avait reçu le « feu vert » des propriétaires d’équipe pour apporter les modifications nécessaires à la liste des joueurs autonomes.

L’équipe devra également essayer de trouver une éventuelle prolongation pour Porzingis alors qu’il entre dans la dernière année de son contrat actuel. De plus, Brown sera également éligible pour recevoir une prolongation de contrat d’une valeur de 295 millions de dollars le 6 juillet.

« Nous essayons de gagner et tout le monde est très favorable à cela de haut en bas », a déclaré Stevens. « Nous allons essayer de faire de notre mieux et de le faire. La partie requise est le bon talent pour construire autour de cela. Nous sommes très chanceux d’avoir beaucoup de joueurs talentueux. … Nous avons des gars sous contrat ici qui sont de très bons joueurs.

« Construire une équipe qui s’adapte à cela de la meilleure façon possible, c’est ce que nous essayons de faire. »

Reportage de l’Associated Press.

