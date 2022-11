Portugal vs Uruguay – Rapport de match de football – 28 novembre 2022

Bruno Fernandes a marqué deux buts alors que le Portugal battait l’Uruguay 2-0 pour passer à six points dans le groupe H au Lusail Iconic Stadium au Qatar lundi soir.

Le Portugal a survécu à une fin mouvementée du match pour devenir la troisième équipe après la France et le Brésil à se qualifier pour les huitièmes de finale et terminera le match de groupe contre la Corée du Sud vendredi.

– Coupe du monde 2022 : comment chaque équipe peut atteindre les huitièmes de finale

Le Portugal a dominé avec près de 70% de possession contre l’Uruguay dans une première mi-temps sans but, mais ce sont les Sud-Américains qui se sont rapprochés le plus du but lorsque Rodridgo Bentancur a chargé pour voir son tir à la 32e minute bloqué par le gardien Diogo Costa.

Fernandes a marqué du flanc gauche à la 54e minute avec un tir croisé fouetté que Cristiano Ronaldo semblait avoir redirigé au fond des filets. Cependant, en y regardant de plus près, le but, initialement attribué à Ronaldo, a été attribué à son ancien coéquipier de Manchester United, Fernandes.

Le match a été brièvement interrompu peu après le but lorsqu’un manifestant portant un drapeau de la fierté est entré sur le terrain avant d’être poursuivi et emmené par le personnel de sécurité.

L’Uruguay s’est battu pour revenir à égalité et a failli réussir le tir de curling du remplaçant Maxi Gomez du haut de la surface de réparation à la 75e minute, mais avec Costa battu, il est impossible de revenir du poteau.

Le Portugal, qui a été éliminé de la Coupe du monde 2018 par l’Uruguay, a ensuite mis le match hors de portée juste avant le temps plein lorsque VAR leur a accordé un penalty discutable et que Fernandes s’est calmement converti sur place pour son deuxième de la nuit.

Le résultat laisse l’Uruguay dans une position difficile en troisième sur un point, et devra battre le Ghana lors de son dernier match de groupe pour avoir une chance de progresser.