Portugal vs Suisse – Rapport de match de football – 6 décembre 2022

Goncalo Ramos a remplacé Cristiano Ronaldo et a réussi un tour du chapeau alors que le Portugal a fait irruption dans les quarts de finale de la Coupe du monde avec une victoire catégorique 6-1 contre la Suisse mardi.

L’entraîneur-chef Fernando Santos a fait un appel courageux pour laisser tomber Ronaldo suite à une dispute lors de leur dernier match, mais le Portugal s’est avéré être un buteur sans lui, organisant un affrontement en quart de finale avec le Maroc samedi.

Ramos, qui a fait son premier départ international à 21 ans, a ouvert le score au stade Lusail avec une frappe de fusée à l’intérieur du poteau proche du gardien Yann Sommer avant que le défenseur vétéran Pepe, 39 ans, ne devienne le plus vieux buteur d’un match à élimination directe de la Coupe du monde avec une tête percutante.

Ramos a de nouveau frappé pour commencer le deuxième alors qu’il arrivait au bout du centre bas du défenseur Diogo Dalot et tapait à la maison entre les jambes de Sommer. Raphael Guerreiro en a fait quatre alors qu’il plafonnait un mouvement d’équipe bien travaillé avec une frappe puissante.

La Suisse a marqué un but à la 58e minute lorsque Manuel Akanji a trouvé de l’espace au poteau arrière d’un corner et a confortablement hoché la tête, mais cela n’a pas provoqué de retour, Ramos frappant son troisième avec une puce habile sur un Sommer pressé, devenant le plus jeune homme. joueur à réussir un tour du chapeau dans un match à élimination directe de la Coupe du monde depuis la légende brésilienne Pelé en 1958.

Ronaldo a été sorti du banc à la 72e minute, à temps pour que le Portugal inscrive son sixième et dernier but grâce à une superbe frappe de l’attaquant Rafael Leao dans le temps additionnel.

Il s’agissait de la première victoire par élimination directe du Portugal depuis la Coupe du monde 2006 en Allemagne, après avoir subi une élimination en phase de groupes (Brésil 2014) et une élimination en huitièmes de finale (Afrique du Sud 2010 et Russie 2018) depuis lors.