Portugal vs Ghana – Rapport de match de football – 24 novembre 2022

Le Portugal a lancé sa campagne de Coupe du monde avec une victoire 3-2 contre le Ghana grâce aux buts rapides de Joao Felix et Rafael Leao qui les ont aidés à remporter la victoire au Stadium 974.

Cristiano Ronaldo a donné l’avantage à son équipe à la 65e minute – après avoir quitté Manchester United par “accord mutuel” plus tôt dans la semaine – avec un penalty qui a fait de lui le premier joueur masculin à marquer lors de cinq Coupes du monde.

Le Ghanéen Andre Ayew a égalisé à la 73e minute, mais le Portugal a répondu avec des efforts à la 78e et à la 80e minutes de Felix et Leao. Un effort tardif d’Osman Bukari a rendu les choses intéressantes, mais l’équipe de Fernando Santos a réussi à surmonter la tempête.

Le Portugal a eu une première occasion à la 10e minute lorsque Ronaldo a été envoyé au but par Bruno Fernandes, mais le gardien ghanéen Lawrence Ati-Zigi a réussi à étouffer la mauvaise première touche de l’attaquant. Le capitaine du Portugal a de nouveau été refusé trois minutes plus tard alors qu’il s’élevait le plus haut pour une tête qu’il déviait largement.

Ronaldo avait le ballon dans le filet à la 31e minute après avoir ignoré le défi d’Alexander Djiku et dépassé Ati-Zigi, mais le coup de sifflet avait déjà été donné pour une faute sur le défenseur ghanéen.

Le Ghana a fait preuve d’une plus grande entreprise offensive au début de la seconde période, Mohammed Kudus tirant à côté du poteau gauche de Diogo Costa à la 55e minute alors que son équipe cherchait à créer un choc.

Ronaldo a finalement donné l’avantage à son équipe à la 65e minute avec un effort cool depuis le point de penalty après avoir été abattu par Mohammed Salisu – marquant ainsi l’histoire de la Coupe du monde.

Mais le Ghana a riposté à la 73e minute, alors qu’Ayew rentrait chez lui à bout portant après que le centre bas de Kudus ait été dévié sur son chemin – envoyant le soutien vocal ghanéen dans le délire.

Leur joie n’a cependant pas duré longtemps, car Felix a calmement dépassé Ati-Zigi cinq minutes plus tard pour remettre le Portugal devant après que la passe de Fernandes a divisé la défense ghanéenne.

Leao a prolongé l’avance de son équipe quelques instants plus tard après avoir ramené à la maison une autre passe de Fernandes – le premier but de l’ailier de l’AC Milan pour le Portugal.

Le Portugal semblait marcher vers la victoire, mais la tête de Bukari à la 89e minute signifiait qu’il y avait des nerfs tardifs pour les deux équipes.

Costa a presque gonflé ses lignes après avoir fait rouler le ballon vers Inaki Williams qui se cache dans le temps d’arrêt, mais l’attaquant a glissé au moment crucial et le Portugal a survécu.