Portugal vs. Allemagne – Rapport de match de football – 19 juin 2021

Robin Gosens et Kai Havertz ont fait des ravages contre le Portugal samedi alors que l’Allemagne battait l’équipe de Fernando Santos 4-2 lors de son match du Groupe F Euro 2020, avec l’aide de deux buts contre son camp.

Cristiano Ronaldo et Diogo Jota ont tous deux marqué pour le Portugal, mais les buts contre son camp de Ruben Dias et Raphael Guerreiro ainsi que les frappes de Gosens et Havertz ont permis à l’Allemagne de repartir avec les trois points.

« Dans l’ensemble, c’était une performance exceptionnelle de l’équipe, une bonne attitude, un bon esprit, nous avons eu beaucoup d’occasions, exceptionnelles », a déclaré l’entraîneur allemand Joachim Low après le match.

« Nous voulions un meilleur mouvement à l’avant. Dès le départ, il y avait du tempo, de bonnes combinaisons, des ailes avec [Joshua] Kimmich et Gosens… C’était notre plan et cela a fonctionné. »

L’Allemagne a commencé ce qui semblait être un début de rêve lorsque Gosens a marqué au premier poteau après seulement cinq minutes.

Cependant, un examen de la VAR a montré que Serge Gnabry avait été hors-jeu lors de la préparation et le but a été refusé par l’arbitre Anthony Taylor.

On avait l’impression que ce n’était pas le jour de l’Allemagne lorsque le Portugal a marqué 10 minutes plus tard grâce à l’attaquant record de Ronaldo.

Le Portugal a cassé sur une contre-attaque après un corner de l’Allemagne avec Jota contrôlant parfaitement le ballon avant de le centrer à Ronaldo qui l’a tapé devant Manuel Neuer dans le but.

Ce but amène Ronaldo à deux buts d’égaler le record international de buts marqués de tous les temps de l’Iranien Ali Daei avec 109 buts et étend encore son record aux Championnats d’Europe.

La chance du Portugal a cependant commencé à tourner après la demi-heure de jeu, alors qu’il tombait à deux buts contre son camp en quatre minutes pour permettre à l’Allemagne de prendre l’avantage.

Le premier est survenu à la 35e minute lorsque Gosens a placé un centre bas et dur dans la surface sur lequel Havertz et Dias ont tous deux couru. Au départ, il semblait que l’attaquant de Chelsea avait mis son pied dans le filet, mais les rediffusions ont montré que le ballon était sorti de Dias.

L’Allemagne s’est imposée dans un thriller de six buts contre le Portugal. Alex Grimm – UEFA/UEFA via Getty Images

L’Allemagne a renforcé son avance à la 39e minute après avoir placé plusieurs centres dans la surface. Le ballon tournait autour de la surface de réparation avec Havertz et Joshua Kimmich tentant de le faire atterrir dans le filet. Guerreiro a tenté de dégager le ballon mais l’a plutôt mis dans son propre filet.

Havertz a pu inscrire officiellement son nom sur la feuille de match en seconde période après que Gosens, qui était partout pour l’Allemagne, ait placé un centre bas dans la surface que Havertz a tapé.

L’Allemagne a terminé le match après une heure lorsque Kimmich a lancé un autre corner dans la surface. Havertz et Gosens se sont levés pour le rencontrer, mais c’est ce dernier qui a mis la tête dans le ballon et l’a fait passer devant Rui Patricio.

Ronaldo a remboursé Jota pour sa précédente passe décisive à la 67e minute. Le Portugal a obtenu un coup franc au bord de la surface de réparation qui a été déclenché et qui semblait aller loin.

Cependant, Ronaldo a réussi à le garder et l’a projeté devant le but où Jota attendait pour le pointer dans le filet.

La France est en tête du Groupe F avec quatre points après un nul 1-1 contre la Hongrie plus tôt dans la journée. L’Allemagne et le Portugal ont trois points d’avance, le premier étant deuxième à la différence de buts.

« Tout le monde peut progresser. Ce groupe a toujours été très fort », a déclaré Santos. « Que nous progressions ou non dépend toujours de nous. Et nous devons y répondre. »