Portugal : une femme est morte après que des pluies nocturnes ont inondé Lisbonne

MADRID (AP) – De fortes pluies nocturnes ont inondé la capitale du Portugal, Lisbonne, et tué une femme de 55 ans qui s’est retrouvée coincée par l’eau dans le sous-sol où elle vivait, a annoncé jeudi l’Agence nationale de protection civile.

Les pluies intenses et les vents ont emporté les voitures et inondé les rues, les bâtiments et les stations de transport public, bloquant certaines lignes de métro. Les autorités ont fermé les routes autour de la capitale et les tunnels de la ville.

Parmi les centaines d’incidents signalés, l’hôpital local San Francisco Xavier a perdu une partie de son toit et l’eau a inondé une partie du bâtiment.

L’autorité de la protection civile a appelé les citoyens à ne pas sortir de chez eux et à essayer d’éviter les zones à faible altitude.

L’agence météorologique portugaise IPMA a placé tous les districts de Lisbonne sous alerte rouge, le plus sévère des trois niveaux, et prévoit que la pluie durera jusqu’à vendredi.

Presse associée, La presse associée