Portugal, France, Allemagne et Hongrie

Ce que beaucoup vantent le «groupe de la mort» à Euro 2020, le Groupe F verra certainement des affrontements passionnants avec la France, l’Allemagne, le Portugal et la Hongrie, les meilleurs managers menant leurs équipes championnes.

Le Portugal est le champion en titre, après avoir remporté les deux tournois européens précédents – l’UEFA Euro 2016 et l’UEFA Nations League 2018-19, la France étant le vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 ainsi que le finaliste de l’Euro 2016, l’Allemagne étant le précédents vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA en 2014 ainsi que les premiers vainqueurs de la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017.

Avant le début du tournoi, voici les profils des entraîneurs des quatre équipes :

PORTUGAL : FERNANDO SANTOS

Compagnon défenseur, Fernando Santos a entraîné les trois grands clubs du Portugal (Porto, Sporting Lisbonne et Benfica), a aidé le Portugal à l’Euro 2016 et à la première Ligue des Nations de l’UEFA. Santos a mené la Grèce aux huitièmes de finale de l’Euro 2012 ainsi qu’aux huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2014, pour la toute première fois.

Tirage au sort : « C’est un groupe difficile, il a [the 2014 and 2018] champions du monde, un champion d’Europe, c’est tout. Il y a aussi de grands joueurs, et mon équipe est aussi formidable. Nous allons bien nous préparer pour cet EURO et nous voulons y entrer avec une réelle confiance, en cherchant à défendre le titre. Cela n’est arrivé qu’une seule fois auparavant, lorsque l’Espagne a défendu avec succès la couronne européenne [in 2012]. Mais nous serons là, donc nous devons nous battre pour cela. »

FRANCE : DIDIER DESCHAMPS

Didier Deschamps espère enregistrer son deuxième doublé international après avoir été capitaine de la France au titre lors de la Coupe du monde 1998 et encore une fois en tant que manager, il les a menés à la gloire de la Coupe du monde en 2018 en tant que manager. Il a de nouveau été capitaine des Blues au Championnat d’Europe en 2002 et s’il remporte le titre de l’Euro 2020, il veillera à nouveau à ce que la France soit à la fois championne du monde et championne d’Europe, comme il l’a fait en tant que capitaine.

Réaction du tirage au sort : « Je pense que Fernando [Santos] et Joachim [Low] pensera la même chose que moi. C’est évidemment le plus dur de tous les groupes. Il est rusé, ce Fernando [Santos]. Je sais comment il est. A l’EURO également, il pensait que la France était la favorite pour être sacrée championne d’Europe [then Portugal beat us in the final]. Nous devons parler pendant les matchs. »

ALLEMAGNE : JOACHIM LOW

Joachim Low quittera son poste de patron de Die Mannschaft après avoir passé 15 ans à ce poste. Low avait mené l’Allemagne à la Coupe du monde de football 2014.

Lors de l’édition 2008, l’Allemagne de Low a perdu contre l’Espagne en finale et a perdu contre l’Italie en demi-finale de l’Euro 2012 et à nouveau les demi-finales en 2016 contre la France.

Réaction du tirage au sort : « La France, le Portugal et l’Allemagne… intéressant. J’ai hâte de commencer ce championnat. C’est aussi bon pour les fans : ils veulent avoir l’Allemagne contre le Portugal ou la France contre l’Allemagne. Le Portugal et la France ont beaucoup d’expérience, ils ont de très bons joueurs. Peu importe pour eux où ils jouent. »

HONGRIE : MARCO ROSSI

Marco Rossi a commencé sa carrière de manager en 2004 avec l’AC Lumezzane, et a eu une expérience d’entraîneur en Italie, en Hongrie et en Slovaquie. En juin 2018, Rossi a remplacé Georges Leekens à la tête de l’équipe nationale hongroise, après avoir remporté la saison 2016-17 du Nemzeti Bajnoksag I avec le Budapest Honved FC. Rossi a démissionné à la fin de la saison et il a été nommé meilleur manager de la ligue hongroise, en disant que « vous devez le terminer quand vous êtes au sommet ».

Alors que la plupart ont déjà radié la Hongrie compte tenu des trois autres équipes du groupe, mais lors de l’édition précédente, ils ont dominé leur groupe, qui comprenait également l’Islande et le Portugal ainsi que leurs rivaux autrichiens. Ils auront à nouveau envie de créer quelques surprises et de créer pas mal de bouleversements cette fois-ci également.

