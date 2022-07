Portugal Femmes 2 – 2 Suisse Femmes

L’égalisation de Jessica Silva a assuré la fin de la bataille des outsiders du groupe C alors que le Portugal a riposté 2-0 contre la Suisse pour prendre un point.

À la traîne des buts de Coumba Sow et Rahel Kiwic dans les cinq premières minutes au Leigh Sports Village, l’équipe de Francisco Neto, seulement en finale à la suite de l’expulsion de la Russie, a riposté par Diana Gomes et Silva pour réclamer un match nul 2-2.

Ils auraient pu prendre les trois points si la remplaçante Telma Encarnacao n’avait pas été contrariée par un poteau à la mort.

Avec les champions en titre des Pays-Bas et de la Suède à venir, cela ne suffira peut-être pas pour progresser, les deux équipes sachant avant le coup d’envoi que le match était essentiellement une affaire à gagner.

La Suisse, qui avait vu la skipper Lia Walti remporter sa 100e sélection, a pris un départ de rêve quand, à peine une minute s’est écoulée, Sow s’est accroché à un ballon perdu à 25 mètres et a fracassé un tir sur la gardienne de brouillage Ines Pereira et à l’intérieur du lointain Publier.

Image:

Coumba Sow est félicité après avoir ouvert le score pour la Suisse





Pereira reprenait le ballon de son filet pour la deuxième fois avec moins de cinq minutes après que la défenseuse Kiwic ait parfaitement chronométré sa course pour rencontrer le coup franc de Ramona Bachmann et rentrer à la maison.

L’équipe portugaise sous le choc a progressivement fait son chemin dans le match avec l’attaquant Silva en tête, mais elle a rarement semblé vouloir réduire le déficit alors que la défense suisse – rassemblée par Bachmann et Viola Calligaris – a tenu bon sans réelle difficulté.

Silva a tiré plus de sept minutes après le redémarrage après avoir tourné intelligemment sur le bord de la surface, mais la situation de son équipe aurait pu s’aggraver quelques secondes plus tard lorsque Bachmann a trouvé de l’espace sur la gauche mais a tiré sur le visage du but avec Ana-Maria Crnogorcevic suppliant en vain pour un recul.

Image:

Jessica Silva célèbre l’égalisation du Portugal





Cependant, le Portugal était de retour après 58 minutes de jeu lorsque, après que la gardienne suisse Gaelle Thalmann eut effectué un bel arrêt pour empêcher la tête ferme de Gomes du corner d’Ana Borges, le défenseur central capta le rebond sur la ligne.

Ils étaient à égalité en huit minutes lorsque Silva a devancé Calligaris pour appliquer une finition sublime sur le centre de Tatiana Pinto.

Dolores Silva a vu un coup franc battu à la 70e minute par Thalmann et Diana Silva a laissé passer deux bonnes occasions avant que les Suissesses Geraldine Reuteler et Sow ne se voient refuser le vainqueur par la menuisier et l’arrière Catarina Amado respectivement.

Mais Encarnacao a également eu la malchance de ne pas arracher la victoire à deux minutes de la fin lorsque son tir est revenu sur le poteau.

