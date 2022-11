Portugal Eye History alors que le Ghana a remis le match revanche à l’Uruguay, la Corée du Sud pourrait surprendre

Le Groupe H de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 comprend le Portugal, le Ghana, la Corée du Sud et l’Uruguay, la phase de groupes se jouant du 20 novembre au 2 décembre.

Analyse et prévision du Portugal :

Le Portugal est la tête d’affiche du Groupe H alors que la nation ibérique vise son tout premier trophée de Coupe du monde. C’est très certainement la dernière Coupe du monde, leur capitaine talismanique Cristiano Ronaldo ferait partie et, il voudrait mettre un terme à son illustre carrière avec le plus grand titre de tous.

Le Portugal a une unité équilibrée avec des noms d’étoiles dans chaque région du terrain. Le talentueux ailier en maraude Jaoa Concelo aligné aux côtés de Rueben Dias présente une ligne arrière solide.

Le Portugal a beaucoup de talent au milieu de terrain sous la forme de Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Renato Sanches. Les Navegadores semblent être les candidats idéaux pour terminer en tête du groupe et passer aux tours suivants, mais le Portugal, dirigé par Ronaldo, aura tellement plus à l’esprit que seule la première place de leur groupe car ils auraient l’intention de mettre la main sur le trophée convoité.

Equipe du Portugal :

Gardiens: Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers FC), Rui Patricio (AS Roma)

Défenseurs: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (Paris St Germain), Pepe (FC Porto), Ruben Dias (Manchester City), Antonio Silva (SL Benfica), Nuno Mendes (Paris St Germain) , Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund)

Milieux de terrain: Joao Palhinha (Fulham FC), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mario (SL Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers FC), Vitinha (Paris St Germain) , William Carvalho (Real Betis), Otavio (FC Porto)

Attaquants: Cristiano Ronaldo (Manchester United), João Felix (Atletico Madrid), Rafael Leão (AC Milan), Ricardo Horta (SC Braga), Gonçalo Ramos (FC Benfica), Andre Silva (RB Leipzig)

Entraîneur: Fernando Santos

Analyse et prévision du Ghana :

La nation africaine qui a organisé une course héroïque lors de la Coupe du monde 2010 jusqu’à ce que le handball délibéré de Luis Suarez brise le cœur des Ghanéens, les condamnant à la défaite, cherchera à se venger alors que le match nul les oppose à nouveau à l’Uruguay.

Le Ghana a fait trois apparitions consécutives à la Coupe du monde en 2006, 2010 et 2014. Cependant, les Black Stars n’ont pas réussi à se qualifier pour l’édition 2018 en Russie.

Ils ont gagné leur place au Qatar en tant que vainqueurs du troisième tour de la CAF. En dépit d’être sans doute l’équipe la plus faible du groupe, la nation africaine cherchera à surprendre et à provoquer des bouleversements dans ce groupe délicat, en particulier contre Uguruay.

L’équipe est composée de noms bien connus tels que Thomas Partey, Mohammed Kudus, Inaki Williams et Jordan Ayew.

Équipe du Ghana :

Gardiens: Abdul Nurudeen (Eupen), Ibrahim Danlad (Asante Kotoko), Lawrence Ati Zigi (Saint-Gall)

Défenseurs: Denis Odoi (Bruges), Tariq Lamptey (Brighton), Alidu Seidu (Clermont), Daniel Amartey (Leicester), Joseph Aidoo (Celta Vigo), Alexander Djiku (Strasbourg), Mohammed Salisu (Southampton), Abdul Rahman Baba (Reading) , Gédéon Mensah (Auxerre)

Milieux de terrain: Andre Ayew (Al-Sadd), Thomas Partey (Arsenal), Elisha Owusu (Gent), Salis Abdul Samed (Lens), Mohammed Kudus (Ajax), Daniel Kofi Kyereh (Fribourg)

Attaquants: Daniel Afriyie Barnieh (Hearts of Oak), Kamal Sowah (Club Brugge), Issahaku Abdul Fatawu (Sporting), Osman Bukari (Etoile Rouge Belgrade), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Antoine Semenyo (Bristol City), Jordan Ayew (Crystal Palais), Kamaldeen Sulemana (Rennes)

Entraîneur: Otto Addo

Analyse et prévision de la Corée du Sud :

L’équipe asiatique, dirigée par la superstar de Tottenham Hotspur Heung Min-Son, entamera sa onzième participation consécutive à la Coupe du monde au Qatar.

La Corée du Sud a mérité sa place au Qatar après s’être qualifiée première dans les qualifications du groupe A de l’AFC. Ils ont traversé leur campagne de qualification en un éclair en récoltant 23 points en neuf matchs pour garantir leur place à Doha.

Son cherchera à aider son équipe à progresser vers les éventuels tours, mais un manque de profondeur et un manque d’expérience face à une opposition de qualité supérieure pourraient s’avérer décisifs dans un groupe compliqué.

Équipe de Corée du Sud :

Gardiens: Kim Seung-gyu (Al-Shabab), Jo Hyeon-woo (Ulsan Hyundai), Song Bum-keun (Jeonbuk Hyundai Motors)

Défenseurs: Kim Jin-su (Jeonbuk Hyundai Motors), Hong Chul (Daegu FC), Kim Moon-hwan (Jeonbuk Hyundai Motors), Kim Young-gwon (Ulsan Hyundai), Kwon Kyung-won (Gamba Osaka), Kim Tae-hwan (Ulsan Hyundai), Cho Yu-min (Daejon Hana Citizen), Kim Min-jae (Napoli), Yoon Jong-gyu (FC Séoul)

Milieux de terrain: Jung Woo-young (Al-Sadd), Lee Jae-sung (Mayence), Hwang In-beom (Olympiacos), Na Sang-ho (FC Séoul), Paik Seung-ho (Jeonbuk Hyundai Motors), Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu), Paik Seung-ho (Jeonbuk Hyundai Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan), Jeong Woo-yeong (Fribourg), Lee Kang-in (Majorque), Yang Hyun-jun (Gangwon FC)

Attaquants: Son Heung-min (Tottenham), Hwang Ui-jo (Olympiacos), Cho Gue-sung (Jeonbuk Hyundai Motors), Hwang Hee-chan (Loups)

Entraîneur: Paulo Bento

Analyse et prévision de l’Uruguay :

L’équipe sud-américaine historiquement spéciale, qui a remporté le tout premier trophée de la Coupe du Monde de la FIFA en 1930 et a répété l’exploit en 1950.

Leurs récentes performances sur la scène internationale ont diverti les téléspectateurs du monde entier alors que les souvenirs de la performance époustouflante de Diego Forlan lors de la Coupe du monde 2010 sont encore frais.

La Celeste a une force de frappe avec laquelle il faut compter, menée par le méchant du match de 2010 contre le Ghana, Suarez. Edinson Cavani s’alignera aux côtés de son partenaire offensif de longue date, que l’émergence de Darwin Nunez a encore renforcé la puissance de feu de l’équipe.

L’ancien entraîneur de la nation, Osacar Tabarez, a été remplacé par Diego Alonso, qui a aidé la nation au Qatar alors qu’il annonçait à l’équipe une quatrième victoire consécutive après que les espoirs semblaient sombres.

Leur milieu de terrain semble également assez solide, avec le vainqueur de l’UCL Federico Valverde et Rodrigo Bentancur tandis que le pilier défensif Diego Godin dirigera l’équipe par l’arrière.

L’Uruguay est pressenti pour se qualifier pour les huitièmes de finale de ce groupe intéressant avec des goûts comme le Ghana et la Corée du Sud.

Équipe d’Uruguay :

Gardiens: Fernando Muslera (Galatasaray), Sergio Rochet (Nacional), Sebastian Sosa (Independiente)

Défenseurs: Diego Godin (Velez Sarsfield), Jose Gimenez (Atletico Madrid), Martin Caceres (LA Galaxy), Sebastian Coates (Sporting Lisbon), Matias Vina (Roma), Ronald Araujo (Barcelone), Guillermo Varela (Flamengo), Mathias Olivera ( Naples), José Luis Rodriguez (Nacional)

Milieux de terrain: Matias Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Federico Valverde (Real Madrid), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Lucas Torreira (Galatasaray), Nicolas de la Cruz (River Plate), Manuel Ugarte (Sporting)

Attaquants: Luis Suarez (Nacional), Edinson Cavani (Valence), Maxi Gomez (Trabzonspor), Darwin Nunez (Liverpool), Facundo Torres (Orlando City), Facundo Pellistri (Manchester United), Agustin Canobbio (Athletico Paranaense)

Entraîneur: Diego Alonso

Calendrier du groupe H

Uruguay vs Corée du Sud : 24 novembre, 18h30 IST, Education City Stadium

Portugal vs Ghana : 24 novembre, 21h30 IST, Stadium 974

Corée du Sud vs Ghana : 28 novembre, 18h30 IST, Education City Stadium

Portugal vs Uruguay : 29 novembre, 00h30 IST, stade emblématique de Lusail

Ghana vs Uruguay : 2 décembre, 20h30 IST, stade Al Janoub

Corée du Sud vs Portugal : 2 décembre, 20h30 IST, Education City Stadium

