Portugal 9-0 Luxembourg (11 septembre 2023) Analyse du match

Le Portugal n’avait pas besoin de Cristiano Ronaldo pour remporter sa plus grande victoire de son histoire dans un match de compétition.

La défaite 9-0 du Luxembourg lors des éliminatoires du Championnat d’Europe lundi s’est déroulée sans Ronaldo, suspendu en raison d’une accumulation de cartons jaunes lors des matchs précédents du Groupe J.

En l’absence du quintuple joueur mondial de l’année et meilleur buteur des matches internationaux masculins, Goncalo Ramos, Goncalo Inacio et Diogo Jota ont tous marqué deux fois ainsi que des buts de Ricardo Horta, Bruno Fernandes et Joao Felix en Algarve.

Ronaldo, 38 ans, a raté une belle occasion d’ajouter à son total de 123 buts internationaux, mais il y aura quatre autres occasions dans un groupe que le Portugal domine avec six victoires consécutives. Aucune autre équipe ne compte autant de victoires en qualifications.

L’équipe de Roberto Martinez, qui a désormais marqué 24 fois sans encaisser le moindre but, conserve cinq points d’avance sur la Slovaquie et huit sur le Luxembourg. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient automatiquement.

« C’était parfait parce que les joueurs ont eu la même attitude de la première à la dernière minute », a déclaré Martinez après le match. « Ils sont restés concentrés non seulement en attaque, mais aussi pour garantir que nous gardions notre cage inviolée. En tant qu’entraîneur, j’ai vraiment aimé l’attitude des joueurs, et ils ont leur place dans l’histoire du football portugais.

« Pour nous, c’est un point de départ. Nous devons continuer à travailler et à nous améliorer mais l’équipe a de la continuité. Ce groupe mérite d’entrer dans l’histoire. Le talent est au plus haut niveau du football mondial. L’attitude a toujours été bonne dès le premier jour. » La victoire a été très importante pour nous. Les joueurs sur le banc ont une idée claire de ce qu’ils peuvent apporter au groupe. Tout le monde est prêt à aider l’équipe. «

Ramos a marqué deux des trois premiers buts de l’équipe en tant que remplaçant de Ronaldo, un rôle dans lequel il s’épanouit. Il l’a également fait notamment lors de la Coupe du monde de l’année dernière au Qatar lorsque – à la suite d’un énorme appel de l’entraîneur de l’époque, Fernando Santos – Ronaldo a été renvoyé. sur le banc pour le match contre la Suisse en huitièmes de finale.

Ramos a réussi un tour du chapeau dans ce match, s’annonçant ainsi au monde du football. Après la Coupe du Monde, le transfert de Benfica au Paris Saint-Germain pourrait être le remplacement à long terme de Ronaldo, qui joue désormais en Arabie Saoudite avec Al Nassr, pour une équipe nationale du Portugal qui se dirigera sûrement vers l’Euro 2024 en Allemagne. été.