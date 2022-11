Portugal 3 – 2 Ghana

Cristiano Ronaldo est devenu le premier homme à marquer en cinq Coupes du monde alors que son penalty a aidé le Portugal à remporter une victoire 3-2 contre le Ghana dans une rencontre palpitante du Groupe H.

Ronaldo, un agent libre après avoir quitté Manchester United par consentement mutuel à la suite de son interview explosive, a riposté à ses détracteurs avec un autre morceau d’histoire lorsqu’il a converti l’ouverture du score après avoir été victime d’une faute de Mohammed Salisu (65).

Le Ghana a égalisé contre le cours du jeu lorsque Andre Ayew, leur propre attaquant vétéran, a tiré à bout portant (73), mais le Portugal a immédiatement répondu avec des buts rapides de Joao Felix (78) et du remplaçant Rafael Leao (80).

Ronaldo, qui a marqué son premier but en Coupe du monde à 21 ans en 2006, s’est délecté sous les projecteurs après une semaine tumultueuse et a reçu une ovation debout lorsqu’il a été remplacé dans les phases finales, mais le Portugal a dû survivre à une finale nerveuse. après qu’Osman Bukari a inscrit de la tête le deuxième but du Ghana (89).

Le Ghana a eu une occasion en or d’égaliser à la 10e minute du temps d’arrêt lorsque Inaki Williams a surpris le gardien portugais Diogo Costa pour voler le ballon dans la surface, mais l’attaquant a perdu pied au moment crucial, permettant à Ronaldo et à ses coéquipiers de s’accrocher. en route pour la victoire.

Compte-rendu complet du match à suivre…