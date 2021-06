Portugal 2 – 2 France

La France et le Portugal ont joué un match nul 2-2 à Budapest alors que l’équipe de Didier Deschamps s’assurait la première place du Groupe F, tandis que le Portugal se qualifiait toujours pour les huitièmes de finale comme l’un des quatre meilleurs troisièmes.

Lors d’une soirée dramatique à l’Euro 2020, les anciens coéquipiers du Real Madrid Cristiano Ronaldo (30 ans) et Karim Benzema (45 + 2) ont converti des pénalités controversées pour laisser les deux équipes bloquées à 1-1 à la mi-temps.

Cependant, le deuxième de la soirée de Benzema (47) – donné après que le VAR l’ait jugé d’être à l’intérieur – a envoyé le Portugal en bas du groupe et s’est écrasé pendant un court instant, avant que Ronaldo ne convertisse son deuxième penalty (60) – son cinquième but du tournoi et 109e but international – pour garder les rêves de son équipe en vie.

Ronaldo égalise le record du monde Les deux buts de Cristiano Ronaldo contre la France l’ont porté à 109 buts internationaux, égalant le record du monde détenu par l’Iranien Ali Daei.

Le Portugal, qui a occupé toutes les positions du groupe à certains moments du match, était sur la bonne voie pour une confrontation avec l’Angleterre à Wembley, mais l’égalisation tardive de l’Allemagne contre la Hongrie leur a assuré la deuxième place, ce qui signifie que l’équipe de Fernando Santos affrontera la Belgique en dernier. 16 dimanche.

Pendant ce temps, le point voit la France, qui était déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, s’emparer de la première place du groupe et établir un match nul avec la Suisse.

Comment le drame s’est déroulé à Budapest…

Après une ouverture calme, les acclamations les plus fortes de la foule à la Puskas Arena sont venues lorsque la nouvelle a filtré du but de la Hongrie contre l’Allemagne à Munich.

La France a eu du mal à démarrer, mais elle a créé la première véritable ouverture du match alors que Paul Pogba a glissé à Kylian Mbappe, mais le premier tir de l’attaquant a été bien sauvé par Rui Patricio.

Puis la première mi-temps est devenue une histoire de deux pénalités.

Notes des joueurs Le Portugal: Rui Patricio (8), Nelson Semedo (6), Pepe (7), Dias (6), Guerreiro (7), Joao Moutinho (7), Danilo Pereira (6), Sanches (8), Bernardo Silva (8), Ronaldo (8), Jota (6). Abonnés : Palhinha (6), Neves (6), Fernandes (6), Dalot (n/a), Oliveira (n/a). Le Portugal: Lloris (6), Koundé (5), Varane (6), Kimpembe (6), Hernandez (5), Pogba (8), Kanté (7), Tolisso (7), Griezmann (6), Mbappé (7), Benzema (8). Abonnés : Digne (n/a), Rabiot (7), Coman, (6), Sissoko (n/a). Homme du match: Karim Benzema.

Le Portugal a remporté le premier lorsque Danilo Pereira a mis la tête dans le ballon devant Hugo Lloris. La tentative de coup de poing du gardien des Spurs a attrapé le milieu de terrain portugais à la tête et l’arbitre a pointé le point.

La France n’était pas satisfaite de la décision, mais un contrôle VAR est resté avec la décision sur le terrain et Ronaldo a intensifié pour marquer son quatrième but du tournoi.

Après une première mi-temps assez terne en provenance de France, ils ont ensuite été reconduits dans le match lorsque Mbappe est tombé sous un défi de Nelson Semedo dans la surface de réparation. Encore une fois, l’arbitre a pointé le point et la décision a rendu furieux les joueurs portugais.

Nouvelles de l’équipe Le Portugal a créé la surprise en laissant de côté le meneur de jeu Bruno Fernandes pour son dernier match du Groupe F contre la France, leader du groupe. Fernandes a eu du mal à reproduire la forme qu’il a montrée pour Manchester United la saison dernière, et le manager Fernando Santos a plutôt opté pour Renato Sanches. Le milieu de terrain William Carvalho est également exclu de l’équipe qui a perdu 4-2 contre l’Allemagne lors de son dernier match, Joao Moutinho venant pour sa 134e sélection.

Le sélectionneur français Didier Deschamps effectue trois changements dans l’équipe qui a fait match nul 1-1 contre la Hongrie. Corentin Tolisso remplace Adrien Rabiot au milieu de terrain, l’arrière gauche Lucas Hernandez, qui a joué lors de la première victoire face à l’Allemagne, revient à la place de Lucas Digne, tandis que Jules Kounde prend la place de Benjamin Pavard en défense.

Ils pensaient que c’était doux, mais VAR est de nouveau resté avec l’arbitre et Benzema est intervenu pour ramener son équipe à niveau sur le coup de la mi-temps.

Benzema a encore frappé juste après la mi-temps après avoir été joué par la superbe passe de Pogba. Initialement, le but était exclu pour hors-jeu, mais la VAR est intervenue pour donner le but et à ce stade, le Portugal sortait de la compétition qu’il avait remportée en battant la France en 2016.

Cependant, Ronaldo – qui a aidé à remporter le penalty, qui a été accordé pour le handball contre Jules Kounde – a ramené son équipe à niveau, battant à nouveau Lloris pour un but égalant le record.

Meilleurs buteurs internationaux… 109 – Ali Daei (Iran) – 149 apparitions

109 – Cristiano Ronaldo (Portugal) – 177 apparitions

89 – Mokhtar Dahari (Malaisie) – 142 apparitions

84 – Ferenc Puskás (Hongrie) – 85 apparitions

79 – Godfrey Chitalu (Zambie) – 111 apparitions

78 – Hussein Saeed (Irak) – 137 apparitions

77 – Pelé (Brésil) – 92 apparitions

76 – Ali Mabkhout (Emirats Arabes Unis) – 92 apparitions

75 – Sandor Kocsis (Hongrie) – 68 apparitions

75 – Kunishige Kamamoto (Japon) – 76 apparitions

75 – Bashar Abdullah (Koweït) – 134 apparitions

Le Portugal avait alors besoin de l’héroïsme de Patricio qui a fait basculer la frappe de Pogba sur la barre transversale avant de se lever pour bloquer le rebond d’Antoine Griezmann.

Le match avait pris vie après une ouverture quelque peu méfiante, mais alors que la nouvelle de la lutte de l’Allemagne contre la Hongrie filtrait, les deux parties étaient heureuses de voir les minutes restantes lors d’une soirée dramatique.

1 – La France a terminé 1er de son groupe dans les 4 tournois majeurs sous Didier Deschamps, après ne pas l’avoir fait lors de ses 3 précédents. Les Bleus sont la seule équipe à terminer 1er de leur groupe dans tous les tournois majeurs (EURO + CM) depuis le Coupe du monde 2014 incluse. Habitude. #FRAPOR pic.twitter.com/ZV0L1yYqed – OptaJean (@OptaJean) 23 juin 2021

Ce que les gérants ont dit…

Le patron du Portugal Fernando Santos: « Ce que j’ai vraiment aimé, c’est le comportement collectif de l’équipe. Quand on m’a demandé ce qu’on avait à faire de différent du match contre l’Allemagne, j’ai dit que c’était pour être comme nous. On était forts, cohérents, avec un grand esprit. Nous pouvons continuer à nous améliorer. En seconde période, nous n’avons pas bien commencé mais nous nous sommes regroupés.

patron de la France Didier Deschamps: « C’était un combat et ce n’était pas facile. Nous leur avons donné les deux buts sur des erreurs. Nous avons essayé de le gagner. Cela signifie que nous sommes en tête et c’est la meilleure position. Nous allons l’apprécier et récupérer maintenant alors qu’une nouvelle compétition commence. »

Homme du match – Karim Benzema

Image:

La France fête un but contre le Portugal



Agé de 33 ans et 186 jours, Benzema est devenu le joueur le plus âgé à avoir marqué plus d’une fois dans un match de tournoi majeur pour la France (Coupe du monde/Euros), dépassant Zinedine Zidane (31 ans 356 jours) contre l’Angleterre à l’Euro 2004.

Benzema, qui a ensuite marqué un doublé, a marqué son premier but avec la France depuis le 8 octobre 2015, il y a cinq ans et 258 jours.

C’est le plus long écart entre deux buts avec les Bleus depuis Didier Deschamps (sept ans entre son troisième et son quatrième but, également face au Portugal).

Opta stats – Histoire faite lors de la dernière journée dramatique de la phase de groupes

Le Portugal contre la France a été le premier match de l’histoire des Championnats d’Europe à voir trois tirs au but (hors tirs au but).

Le Portugal est devenu la première équipe à marquer deux pénalités lors d’un seul match de championnat d’Europe, tandis que la France est devenue la première équipe à en concéder deux lors d’un match d’Euro. En effet, Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur à marquer deux fois sur place lors d’un match des Championnats d’Europe.

Le Portugal a encaissé six buts lors de ses deux derniers matches de Championnat d’Europe, autant qu’il en a encaissé lors de ses 11 matches précédents dans la compétition.

La France est invaincue lors de chacun de ses 12 derniers matches de phase de groupes dans les grands tournois internationaux (Coupe du monde et Euros), avec sept victoires et cinq nuls. Chacun de leurs quatre derniers matchs de groupe MD3 dans ces tournois majeurs ont terminé au niveau.

Il y a eu 18 buts marqués aujourd’hui sur les quatre matches de l’EURO 2020 – le plus grand nombre de buts marqués en une seule journée dans l’histoire du Championnat d’Europe.

Et après?

La France affrontera la Suisse en huitièmes de finale le lundi 28 juin (coup d’envoi à 20h).

Pendant ce temps, le Portugal a organisé un affrontement en huitièmes de finale avec la Belgique le dimanche 27 juin (coup d’envoi à 20 heures).