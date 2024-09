Portugal 2-1 Écosse : « Cristiano Ronaldo fait rage et éclipse l’héroïsme de Scott McTominay »

L’Écosse est devenue la 48e équipe internationale à souffrir aux pieds de Ronaldo, ce qui n’est guère une surprise.

Mais au-delà de ce match et de la défaite face à la Pologne, il y a encore des points qui inquiètent l’équipe de Steve Clarke. Cinq buts encaissés portent le total à 33 encaissés lors des 14 derniers matchs.

Lors de cinq de leurs six derniers matches, les Red Devils ont encaissé un but après la 85e minute. Cela fait désormais une victoire en 14 matches et aucune victoire en compétition l’année dernière.

Face à des adversaires de haut niveau, l’Écosse ne semble pas en mesure de contenir la vague de buts. Et de surcroît, ceux marqués en fin de match.

« J’ai répété à mes joueurs que nous devons comprendre dans quelle partie du cycle nous nous trouvons, ce que nous essayons de construire », a déclaré l’entraîneur-chef Clarke par la suite.

« Nous essayons de nous réajuster après l’été. Nous pouvons perdre ces matches pour essayer de construire et nous assurer que l’objectif final, comme toujours, est de se qualifier pour le tournoi. »

Cela suggère que Clarke essaie de recalibrer la façon dont son équipe joue après une campagne décevante à l’Euro 2024 au cours de laquelle ils ont à peine tiré.

Le passage d’une défense à cinq à un 4-2-3-1 a montré de meilleurs aperçus de la qualité offensive, et l’Écosse a connu une bonne période après avoir concédé l’égalisation à Bruno Fernandes.

L’arrivée de Ryan Gauld, Ben Doak et Tommy Conway dans ce camp laisse également entrevoir une approche différente en vue des éliminatoires de la Coupe du monde de l’année prochaine.

Clarke a décrit la situation comme une évolution et non une révolution. D’après les données dont on dispose jusqu’à présent, il reste beaucoup de travail à accomplir, avec peu de temps pour le faire et une opposition de grande qualité à laquelle il faut faire face.