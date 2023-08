Portugal 0-0 États-Unis (1er août 2023) Analyse du match

Les États-Unis ont terminé deuxièmes du groupe E et se sont qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine après avoir été tenues en échec 0-0 contre le Portugal mardi.

L’équipe de Vlatko Andonovski a été frustrée par une équipe portugaise bien organisée qui a failli arracher la victoire dans les arrêts de jeu lorsque l’attaquante Ana Capeta a frappé le poteau – une frappe qui, si elle était entrée, aurait expulsé l’USWNT du tournoi.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

L’USWNT affrontera le vainqueur du groupe G à Melbourne dimanche lors de son premier match à élimination directe, probablement la Suède, qui n’a besoin que d’un point contre l’Argentine, la dernière, pour confirmer la première place et le match.

Pendant ce temps, les Pays-Bas ont progressé en tant que vainqueur du Groupe E avec une victoire dominante 7-0 sur le Vietnam.

« Nous aurions dû en mettre au fond du filet et nous ne l’avons pas fait. Cela nous appartient », a déclaré Alex Morgan. « Nous ne sommes pas satisfaits de la performance que nous avons réalisée. Mais en même temps, nous avançons. »

La défenseure Lynn Williams a eu une occasion de la tête après 13 minutes, mais a regardé la gardienne portugaise Ines Pereira étouffer la tentative. Alors que les États-Unis contrôlaient la possession du ballon en première mi-temps et avaient les meilleures chances, ils n’ont pas pu trouver la bonne finition et le match a été sans but à la pause.

L’USWNT reste invaincue en Coupe du monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande. Brad Smith/USSF/Getty Images

Rose Lavelle a écopé d’un carton jaune à la 38e minute, son deuxième de la phase de groupes. Elle ne sera pas disponible pour le choc des huitièmes de finale.

Au début de la seconde mi-temps, un arroseur défectueux a déclenché une alarme incendie dans le stade, mais le jeu s’est poursuivi alors que les États-Unis continuaient d’être frustrés.

Megan Rapinoe est entrée en jeu après 60 minutes mais n’a pas pu avoir d’impact sur la ligne de score.

« De toute évidence, nous voulons bien jouer et marquer beaucoup de buts, et nous ne l’avons pas fait. Nous savons que cela peut être mieux, et doit être mieux, pour aller de l’avant », a déclaré Rapinoe. « Mais finalement, nous sommes sur au tour suivant. »

L’effort de Capeta dans les arrêts de jeu a couronné une attaque tardive fougueuse du Portugal, qui quitte la compétition.

L’entraîneur du Portugal, Francisco Neto, a déclaré : « Je croyais vraiment que le but serait à ce moment-là et je commençais à penser : ‘Que puis-je faire pour aider mes joueurs si nous gagnons 1-0 ?’ Ce que j’ai dit aux filles, j’étais très fière. Bien sûr, elles sont très tristes parce que nous avons des attentes énormes envers nous-mêmes. »

Le résultat signifie que les États-Unis terminent à la deuxième place du groupe E avec cinq points – deux derrière les Pays-Bas – mais auront l’opportunité de poursuivre leur candidature pour un troisième titre consécutif sans précédent en Coupe du monde féminine.

Les informations de l’Associated Press ont contribué à ce rapport.