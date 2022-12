Portsmth 0 – 2 MK Dons

Bradley Johnson et Jack Tucker ont tous deux marqué pour donner à MK Dons, menacé de relégation et sans manager, une victoire 2-0 en Ligue 1 contre Portsmouth à Fratton Park.

Dons a limogé Liam Manning après un cinquième match de championnat consécutif sans victoire la semaine dernière, mais le joueur de longue date Dean Lewington a orchestré une victoire bien méritée en tant qu’entraîneur-chef par intérim.

Denver Hume et Josh Koroma avaient tous deux été refusés pour Pompey avant que Clark Robertson ne frappe la barre transversale sur un coup franc.

Mais lorsque les visiteurs ont pris pied, le vétéran Johnson a hoché la tête dans le centre méchant de Conor Grant pour son cinquième but de la saison.

Koroma pensait avoir égalisé lorsqu’il est entré derrière et a passé le ballon devant Jamie Cumming, mais a été signalé hors-jeu.

Pompey a fulminé car ils pensaient que le ballon avait été joué par un défenseur.

La colère des supporters locaux a encore augmenté lorsqu’un corner mal défendu a pu être enfoncé par Tucker au second poteau alors qu’il célébrait son premier but avec les Dons.

Cela a conduit à des cris de “c’est embarrassant” alors que Pompey a perdu à domicile pour la première fois depuis janvier et a vu sa course sans victoire en championnat prolongée à six matches.