Portsmouth libère trois joueurs de l’académie pour des messages abusifs présumés dans le chat de groupe U18 après la finale de l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Portsmouth a libéré trois joueurs de son académie à la suite d’une enquête sur des allégations selon lesquelles des membres de l’équipe U18 du club auraient utilisé un langage discriminatoire dans une conversation de groupe.

Le club de League One a ouvert une enquête après l’apparition sur les réseaux sociaux d’images de messages dans un chat privé après la défaite finale de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Italie au début du mois.

Tous les membres de l’équipe ont été suspendus pendant que l’enquête était en cours et ceux qui n’étaient pas impliqués avaient été autorisés à reprendre l’entraînement la semaine dernière.

Les trois joueurs libérés auront le droit de faire appel de la décision du club.

Un communiqué du club a déclaré: « Le club de football de Portsmouth peut confirmer que l’enquête – et le processus disciplinaire ultérieur – sur les messages discriminatoires provenant d’un groupe de discussion privé de l’académie U18 sont maintenant terminés.

« Nous pouvons confirmer qu’une décision a été prise aujourd’hui (28 juillet) de libérer trois joueurs de l’académie. Ces joueurs ont le droit de faire appel de la décision du club.

« Le club de football de Portsmouth s’engage pleinement à éliminer toutes les formes de discrimination.

« Nous faisons partie d’une communauté diversifiée et nous nous engageons à promouvoir un environnement d’égalité et d’inclusion à tout moment – à la fois au sein du club de football et dans notre société au sens large.

« Nous continuons également d’appeler respectueusement à la considération de chacun dans son utilisation des publications sur les réseaux sociaux destinées à l’un des employés du club et à toute autre partie externe. »

Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont raté les tirs au but lors de la fusillade qui a permis à l’Italie de remporter sa victoire à Wembley et ont ensuite été victimes d’abus racistes en ligne.