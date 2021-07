Portsmouth lance une enquête immédiate sur des messages présumés discriminatoires dans le chat de groupe U18 | Actualités footballistiques

Portsmouth a ouvert une enquête sur des messages présumés discriminatoires échangés lors d’une discussion de groupe impliquant certains des joueurs U18 du club.

Des captures d’écran censées provenir du chat après la défaite de l’Angleterre aux tirs au but contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux mercredi matin, et le club de League One se penche maintenant sur la question.

Une déclaration du club disait: « Le Portsmouth Football Club est au courant d’images circulant sur les réseaux sociaux qui proviendraient d’un chat de groupe de l’académie U18 et qui sont de nature discriminatoire.

« Le club a lancé une enquête immédiate et fournira une mise à jour une fois celle-ci terminée.

« Le club de football de Portsmouth condamne fermement le racisme et s’engage totalement à éliminer toutes les formes de discrimination. Il n’y a pas de place pour cela dans notre jeu ou dans la société dans son ensemble. »

Bukayo Saka, Marcus Rashford et Jadon Sancho ont été victimes d’abus racistes sur les plateformes publiques de médias sociaux après la défaite de dimanche.

La Football Association a condamné les abus et a déclaré qu’elle ferait tout son possible pour soutenir les joueurs concernés.