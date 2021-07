Portsmouth entame une procédure disciplinaire pour de prétendus messages discriminatoires dans le chat de groupe U18 après la finale de l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Portsmouth a lancé une procédure disciplinaire après avoir conclu une enquête sur des allégations selon lesquelles certains des joueurs U18 du club auraient utilisé un langage discriminatoire dans une conversation de groupe.

Le club de League One a ouvert une enquête après l’apparition sur les réseaux sociaux d’images de messages dans un chat privé après la défaite finale de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Italie au début du mois.

Tous les membres de l’équipe ont été suspendus pendant que l’enquête était en cours et ceux qui n’étaient pas impliqués ont maintenant été autorisés à reprendre l’entraînement.

Un communiqué publié sur le site officiel du club a déclaré: « Le club de football de Portsmouth a conclu une enquête sur des messages discriminatoires provenant d’un chat de groupe privé de l’Académie U18.

« Une procédure disciplinaire va maintenant commencer, qui – conformément à la politique du club et au droit du travail – durera au moins cinq jours ouvrables.

« Tous les membres de l’équipe U18 ont été suspendus pendant le déroulement de l’enquête, mais ceux qui ne sont pas impliqués dans la procédure disciplinaire ont maintenant repris l’entraînement.

« Dans cet esprit et en ce qui concerne cette question sensible, le Portsmouth FC continuerait d’appeler respectueusement à la considération de chacun dans son utilisation des publications sur les réseaux sociaux destinées à l’un de ses employés et, en fait, à toute autre partie externe.

« Le club ne commentera plus tant que la procédure disciplinaire ne sera pas terminée. »

Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont raté les tirs au but lors de la fusillade qui a permis à l’Italie de remporter sa victoire à Wembley et ont ensuite été victimes d’abus racistes en ligne.