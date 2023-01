Portraits repensés par l’IA d’anciens dirigeants puissants de l’Inde

Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblaient certains des dirigeants les plus puissants de l’Inde pendant leur règne ? Eh bien, les progrès réalisés par l’intelligence artificielle (IA) sont tels qu’ils ont fourni aux utilisateurs des outils spéciaux qui peuvent être utilisés pour recréer des portraits de qui ils veulent. Mais les portraits réinventés ne peuvent fournir que leur contour distinct, l’exactitude de ceux-ci est encore discutable. Le 74e jour de la République, un fil Twitter montrant les portraits repensés par l’IA de dirigeants historiques a fait sensation sur Internet.

Le fil Twitter a également lancé un sujet de discussion sur l’appartenance ethnique de certains des dirigeants. Les portraits individuels étaient de 21 dirigeants, dont Chhatrapati Shivaji, Ranjit Singh, Shah Jahan, Prithviraj Chauhan, Bindusara, Babar, Humayun, Chandragupta Maurya et bien d’autres. Jetez-y un œil ici :

Avec plus de 44 000 vues, plusieurs Twitteratis ont commenté les traits du visage de nombreux dirigeants, y compris leur nez pointu et leur teint. L’un d’eux a demandé : “Pourquoi Babur, Humayun et Akbar ont-ils l’air de sortir tout droit de Chine ?” Un autre utilisateur curieux a voulu confirmer si les portraits étaient factuellement appropriés : “Sont-ils censés être historiquement exacts et cohérents avec le portraits et descriptions connus ou sont-ils plus extrapolés que factuels ?

pourquoi Babur, Humayun & Akbar ont l’air de sortir tout droit de Chine 😅— tulasi plus (@tulasimore) 27 janvier 2023

Un utilisateur a apprécié le fil Twitter et a écrit : « Excellent fil ! Donne vraiment vie aux livres d’histoire.

Pendant ce temps, un utilisateur a apprécié la tentative du créateur et a demandé d’élaborer sur le processus de création de ces photos repensées par l’IA. Le commentaire disait : « C’est du très bon travail. Pourriez-vous s’il vous plaît nous expliquer comment cela fonctionne, cela expliquera peut-être beaucoup de choses.

C’est du vrai bon travail. Pourriez-vous s’il vous plaît nous expliquer comment cela fonctionne, cela expliquera peut-être beaucoup de choses TIA— Dwipen Acharya (@dwipenacharya) 26 janvier 2023

Un autre a demandé: “Quelle IA avez-vous utilisée?”

Pour cet utilisateur, le portrait d’Akbar ressemblait plus à celui de l’acteur Hrithik Roshan. “Akbar est Hrithik Roshan pour moi”, a lu le commentaire.

Akbar est Hrithik Roshan pour moi— Nishant Mantripragada (@thegujjutelugu) 26 janvier 2023

Ce n’est pas la première fois que des images générées par l’IA suscitent des conversations animées sur les plateformes de médias sociaux. Auparavant, ce sont les photos des mariés indiens qui finissaient par recevoir des critiques pour leur représentation stéréotypée.

Que pensez-vous des portraits réinventés de ces dirigeants indiens ?

