Portraits intimes de jeunes LGBTQ vivant au plus profond de la forêt amazonienne

Écrit par Oscar Holland, CNN

Alors qu’il dînait dans un restaurant de Careiro, une petite ville au cœur de la forêt amazonienne, Daniel Jack Lyons a été approché de manière inattendue par un artiste de drag local, Wendell.

Deux jours plus tôt, le photographe américain avait rencontré de jeunes leaders communautaires dans l’espoir que certains pourraient participer à un nouveau projet explorant la vie des jeunes marginalisés dans la région reculée du Brésil. La nouvelle s’était rapidement répandue.

“Il est venu vers moi et m’a dit : ‘Tu es le photographe, je suis une drag queen et tu me photographies jeudi'”, se souvient Lyons lors d’un entretien téléphonique.

Le couple s’est rencontré et le portrait qui en a résulté – Wendell fixant avec défi l’appareil photo avec une allumette allumée dans la bouche – est devenu l’image la plus marquante de la nouvelle série rêveuse sur le passage à l’âge adulte de Lyon, “Comme une rivière”. ” Mais en tant que photographe et anthropologue de formation, Lyons semble plus intéressé par les histoires humaines derrière ses images.

“Wendell fait traîner les performances, mais il s’occupe également de la petite entreprise de sa mère vendant du churrasco (viande grillée) la nuit sur le marché”, a-t-il déclaré. “Elle est assez malade et il a pris le relais. Donc, c’est une chose très sensible : il ne veut pas faire de drague et (avoir toute discrimination qui en résulte) affecter négativement l’entreprise, c’est ce dont ils survivent.

“Donc, pour surcompenser, il est devenu cette” mère “pour tous les enfants non binaires, trans et queer de la ville”, a ajouté Lyons, racontant comment Wendell a ouvert sa maison aux adolescents en difficulté et a aidé les jeunes transgenres à accéder aux hormones. thérapie dans la ville la plus proche, Manaus.

Environ la moitié des sujets du nouveau livre de Lyons s’identifient comme trans, non binaires ou “queer d’une certaine manière”, a déclaré le photographe. Le crédit: Comme une rivière 2022/articulations lâches

S’installant à Careiro et sur la rivière Tupana à proximité jusqu’à huit semaines d’affilée, Lyons a ensuite photographié des dizaines d’autres jeunes pour la série, qui est actuellement exposée au festival photo des Rencontres d’Arles en France. Environ la moitié des sujets de son livre d’accompagnement sont trans, non binaires ou “queer d’une certaine manière”, a déclaré le photographe, qui s’identifie lui-même comme queer.

Leurs histoires contiennent des histoires de transitions de genre turbulentes et de frictions familiales. Une personne à qui Lyons avait parlé pour le projet avait été désavouée par sa femme et ses parents, et séparée de son fils, après être devenue trans. Les photos ont également été prises sur fond de stigmatisation sociale dans un pays où les crimes de haine homophobes sont en hausse et où les droits LGBTQ semblent de plus en plus menacés (le président brésilien Jair Bolsonaro, qui a un jour déclaré au magazine Playboy qu’il serait “incapable d’aimer un homosexuel fils », a exprimé sa désapprobation des lois du pays sur le mariage homosexuel).

Pourtant, l’esprit dominant des images de Lyon est celui de la résilience.

“Il y avait une lutte entre tous ceux avec qui j’ai travaillé, c’est sûr”, a-t-il déclaré. “Mais c’est presque comme si la discrimination était juste comprise de manière tacite. C’est le courant sous-jacent, c’est là, mais comme je devenais ami avec les gens, il y avait beaucoup de discussions positives.

“Il y avait un (sentiment de) persévérance – célébrant le fait qu’ils peuvent se promener dans cette ville et ne pas se soucier de ce que les gens pensent.”

Identités intersectionnelles

Empruntant son titre à un poème brésilien du même nom, “Like A River” dépeint non seulement les communautés LGBTQ de la région, mais d’autres groupes “vivant en marge”, comme le dit Lyons. Ses images intimes capturent des adolescents impliqués dans les sous-cultures artistiques et musicales, ainsi que des jeunes autochtones aux «identités intersectionnelles» complexes.

Le photographe a également tourné son objectif vers de jeunes militants pour la terre, les menaces environnementales étant une préoccupation récurrente parmi ses sujets. Il a déclaré que la peur de l’exploitation minière illégale et de la déforestation a sensiblement augmenté à Careiro depuis qu’il a lancé le projet en 2019.

Lyons a également tourné son objectif vers l’environnement de la région, qui, selon lui, est de plus en plus menacé. Le crédit: Comme une rivière 2022/articulations lâches

“Il y a évidemment beaucoup de discrimination basée sur le fait d’être queer, mais je pense que la plus grande menace pour les gens est que Bolsonaro a créé cet ouest sauvage en Amazonie. Il y a beaucoup de crainte que des bûcherons et des mineurs illégaux puissent entrer dans une communauté”, a-t-il ajouté, faisant référence à des rapports récents faisant état de mineurs attaquant des villages indigènes à la recherche d’or et d’autres ressources.

Lyons, qui a déjà produit des séries sur les jeunes marginalisés au Mozambique et en Ukraine, traite le portrait comme un acte de collaboration – et ses sujets comme des amis.

Le photographe se concentre sur l’établissement de relations avant de prendre son appareil photo. Il ne capture généralement pas les gens le jour où il les rencontre – et il donne à ses collaborateurs le pouvoir de savoir où et comment les tournages ont lieu, y compris ce qu’ils portent et comment ils posent.

“Ce n’est pas du photojournalisme traditionnel où vous vous précipitez, prenez des photos et repartez”, a expliqué Lyons, qui a déclaré qu’il était toujours en contact avec de nombreuses personnes présentées dans “Like a River”.

“C’était bien plus que cela. Je voulais me concentrer sur l’interaction avec les gens et chérir vraiment ces moments intimes qu’ils partageaient avec moi.”

“Like a River” est présenté au Festival photo des Rencontres d’Arles jusqu’au 28 août 2022. Un livre de la série, publiée par Loose Joints, est disponible dès maintenant.