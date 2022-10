Portraits de la vie noire dans le Sud

À mon arrivée dans une ville ou une ville, ma première préoccupation a été de trouver le quartier où vivaient et travaillaient les Noirs américains. C’était presque toujours facile à faire : s’éloigner des zones résidentielles et commerciales riches vers les périphéries de la ville, où les indicateurs de réussite étaient remplacés par la stigmatisation de la négligence. Si j’avais du mal à trouver ces endroits, je me rendais au poste de police de la ville, leur disais que j’étais un photographe avec des appareils photo coûteux, et leur remettais un marqueur surligneur, leur demandant d’encercler les zones que je devais éviter. Bien sûr, j’ai fait l’inverse.

Vous ne pouvez pas prendre de photos depuis votre voiture, vous devez être à pied. Marcher avec une grande caméra montée sur trépied sur votre épaule permet un processus réciproque d’émission d’une invitation à regarder en échange d’une opportunité de regarder. J’abordais mes sujets potentiels, expliquais de la manière la plus détaillée possible ce que j’avais vu et demandais la permission de prendre une photo. Bien sûr, de petites discussions – d’où venais-je, qui verrait la photo, pourquoi je les ai choisies – s’ensuivraient parfois. Souvent, la permission était accordée sans aucune discussion. Regarder est une rue à double sens. Non seulement le photographe regarde, mais le sujet potentiel regarde aussi. Ce que le sujet voit a un grand poids. Pour une raison quelconque, les gens me verraient positivement. Je ne sais pas si c’était ma race, mon sexe, mon physique, ma tenue vestimentaire, mon comportement ou quoi que ce soit d’autre. Si en une journée je demandais à 20 personnes la permission de faire des photos, 19 diraient oui.

J’ai dû faire, je ne sais pas, 30 voyages, peut-être plus. Dès le printemps 1983, lors de mon premier voyage, chaque fois que j’en avais l’occasion, chaque fois que j’avais une pause dans l’enseignement, je partais sur la route. Il serait donc normal que je fasse quatre ou cinq voyages au cours d’un été donné.

L’image dans Marion, Arkansas (1985) est un condensé vraiment intéressant de certains des thèmes moteurs de votre travail. Ce type de placement du sujet contre une forme d’architecture est assez intéressant. Réfléchir à qui nous sommes par rapport à notre gouvernement, à la loi et aux manières dont le social et le politique se rejoignent, même de manière bénigne – comme cette personne qui balaie, nettoie le parking et le paysage environnant : ça fait les règles de vie ici sont assez claires. Vous souvenez-vous de la rencontre que vous avez eue avec cette personne ?

C’était vraiment minime. Je n’avais aucune raison particulière d’aller chez Marion ; Je viens de traverser. C’était le milieu de la journée, peut-être un peu plus tard, et j’ai vu les mots qui m’ont vraiment arrêté. J’ai pensé à l’architecture du bâtiment, et j’ai pensé aux photographies d’architecture du Sud de Walker Evans. Alors je me suis approché et j’ai remarqué l’homme là-bas et la Cadillac surdimensionnée, et j’ai pensé : « D’accord, l’obéissance, céder sa volonté, l’assujettissement, la richesse », et vous savez, toutes ces choses ont été immédiates. Je lui ai demandé s’il accepterait de poser, et il a dit que oui, et c’était tout. C’était l’étendue de notre interaction. Il a juste continué à balayer, et j’ai installé la caméra. Ma prérogative était de rendre hommage à Evans, j’ai donc gardé le bâtiment rectiligne. Je ne voulais pas de points de fuite dans l’architecture, j’ai donc fait quelques mouvements de caméra pour rétablir l’orthogonalité des lignes. Ensuite, j’ai déplacé la caméra vers la gauche et vers la droite pour positionner l’homme qui balayait et la Cadillac afin de les équilibrer par rapport à l’architecture grecque néoclassique.

Qu’est-ce qui vous a attiré au sujet du jeune homme devant l’arbre dans Sans titre (vers le milieu des années 1980) et ce genre de composition en forme de croix ?

Comme la plupart de mes photos de personnes commencent, je l’ai vu et mon radar m’a alerté qu’il pouvait être bon. Quand je dis cela, je veux dire : je pense que cette personne a la possibilité de s’intéresser à une photographie. D’une certaine manière, c’est lié à l’écriture de fiction – établir un personnage qui peut être étoffé, qui pourrait avoir un rôle plus important dans cette partie d’une histoire. Je viens de le voir et j’ai pensé que sa posture, son allure, son physique, sa musculature, ce qu’il portait, c’était intéressant pour moi. Je me suis approché et j’ai demandé si je pouvais le photographier, et je me souviens que nous avions bavardé. J’ai expliqué qui j’étais et ce que je faisais et il a dit : “Bien sûr, d’accord”, puis il a demandé : “Eh bien, qu’est-ce que tu veux que je fasse ?” J’ai juste jeté un coup d’œil autour de moi et j’ai dit: “Pourquoi ne t’appuies-tu pas contre cet arbre?” parce que j’ai remarqué qu’il y avait deux voitures plus ou moins jumelles, et j’ai pensé que je pouvais faire quelque chose.

Ensuite, je suis passé sous le tissu sombre et j’ai commencé à déplacer la caméra d’avant en arrière et à la balancer de gauche à droite pour déterminer à quelle distance je voulais être, quelle taille il devait avoir dans le cadre. J’aurais pu m’approcher assez près pour vraiment attirer l’attention sur les traits de son visage, ses yeux, la musculature autour de ses épaules – cela aurait été une autre image. J’ai décidé d’être à cette distance intermédiaire, puis je suis sorti de sous le tissu sombre et je me tenais à côté de l’appareil photo, prêt à prendre la photo, et pour une raison quelconque, il a levé la main. Je n’avais pas remarqué les cordes. Et j’ai pensé, “Oh mon Dieu,” alors j’ai dit, “Attendez une minute!” J’ai dû réinsérer la diapositive noire qui protège la pellicule, retirer la pellicule du dos de l’appareil photo, revenir sous le tissu sombre, rouvrir l’objectif et regarder pour m’assurer que j’incluais la corde. Et je l’étais, donc je n’ai pas eu à réajuster l’appareil photo – c’est juste par pure chance que le bord supérieur de la photo était exactement là où il devait être. J’ai réinséré le film, fermé l’obturateur, tiré la diapositive noire, ressorti et je lui ai demandé de regarder le verre de l’objectif. Ce que cela fait dans une photographie, c’est qu’elle recrée quelqu’un, en conversation, vous regardant droit dans les yeux, ne regardant pas votre front, ne regardant pas votre oreille, ne regardant pas votre nez – un contact direct.