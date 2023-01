Portrait victorien peint à l’hôpital de Bethlem par un patient pour être exposé

Un portrait peint par un artiste victorien acclamé alors qu’il était un patient psychiatrique de longue durée est de retour à l’hôpital où il a passé 20 ans, qui est maintenant un musée. Richard Dadd a été envoyé à l’hôpital Bethlem Royal dans le sud de Londres, d’où le terme péjoratif “bedlam” est dérivé, en tant que “criminel fou” après avoir poignardé son père à mort en 1843. Il a ensuite été transféré à Broadmoor, où il est resté jusqu’à son mort en 1886. Il a peint Portrait d’un jeune homme 10 ans après son arrivée à Bethlem. L’identité de la gardienne est inconnue, mais on pense qu’il s’agit soit d’un autre patient, soit du Dr William Hood, médecin surintendant de l’hôpital, qui a encouragé papa à continuer à peindre. La gardienne est peinte dans un jardin fantastique. L’œuvre a été prêtée par la Tate au Bethlem Museum of the Mind, où elle sera exposée à côté d’un portrait photographique de 1857 montrant Dadd en train de peindre à Bethlem. L’exposition, Les visages que nous présentons, ouvre en février. Dans les premières années de sa vie artistique, Dadd a été reconnu comme l’un des grands talents de sa génération. Il a étudié à la Royal Academy et a attiré de riches mécènes. Il est devenu célèbre pour ses représentations de fées et pour la peinture de scènes fantastiques. L’une de ses œuvres les plus connues, The Fairy Feller’s Master-Stroke, également peinte à Bethlem et désormais propriété de la Tate, a inspiré la rock star Freddie Mercury à écrire une chanson du même nom qui a été enregistrée par Queen en 1974. La santé mentale de papa a commencé à se détériorer alors qu’il était en tournée au Moyen-Orient en 1842. Il souffrait de délires et peu de temps après son retour dans le Kent, il a tué son père, le croyant être le diable. Richard Dadd à son chevalet dans les années 1850, photographié par Henry Hering. Photographie: Bethlem Art and History Collections Trust Ses délires se sont poursuivis à Bethlem, le plus ancien hôpital psychiatrique du monde, mais on lui a donné du matériel de peinture et un espace de travail. Selon Jonathan Jones, critique d’art du Guardian, “loin des endroits brutaux qui l’ont torturé, les asiles victoriens ont donné à Dadd une liberté particulière par rapport à son temps. La pure vision personnelle que sa maladie a déclenchée en fera toujours l’un des artistes britanniques les plus captivants du XIXe siècle ». Inscrivez-vous pour Art Hebdomadaire Newsletter hebdomadaire gratuite Votre tour d’horizon hebdomadaire du monde de l’art, esquissant toutes les plus grandes histoires, scandales et expositions

Portrait of a Young Man reviendra à Bethlem pour la première fois en 170 ans pour une exposition de portraits et d’autoportraits de personnes vivant avec une maladie mentale. L’exposition est une collaboration entre le Bethlem Museum of the Mind et la fiducie de la fondation South London and Maudsley NHS.

Colin Gale, le directeur du Bethlem Museum of the Mind, a déclaré : « Chaque jour, des êtres humains présentent des visages publics qui masquent les sentiments tumultueux qui bouillonnent sous la surface.

« Les problèmes de santé mentale sont vécus par un grand nombre de personnes et dans tous les secteurs de la société et il n’y a pas de distinction nette et nette entre les utilisateurs et les fournisseurs de services de santé mentale. Dans certains cas, le clinicien et le patient peuvent être la même personne.

«Beaucoup de ceux dont les perspectives sont représentées ici sont, bien sûr, des artistes, mais ce sont aussi des frères, des sœurs, des parents, des amis et bien plus encore. Chacun est plus que la somme de ses différents rôles.

Les visages que nous présentons est au Musée de l’esprit de Bethlem22 février au 17 juin. L’entrée est gratuite.