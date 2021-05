Portrait moderne de George Washington attire l’attention

Parce qu’il n’avait nulle part où être et qu’il en avait marre de «regarder les mêmes quatre murs», a déclaré M. Hardy, il a décidé d’essayer de répondre à sa question avec Photoshop. Voici le résultat, qu’il a publié sur Reddit le 2 mai:

Depuis lors, lui – et d’autres – l’ont publié et republié des milliers de fois sur à peu près toutes les plateformes de médias sociaux. Beaucoup de commentaires sont idiots. Mais la création de M. Hardy – qu’il a simulée en trois heures environ – a également suscité un réel intérêt pour la question avec laquelle il a commencé: à quoi ressemblerait le premier président des États-Unis s’il vivait à l’ère de la commande de costumes en ligne et les publicités de campagne Instagram?

Il est peu probable qu’un homme qui était si fier de ce qu’il portait ait daigné être vu dans un costume aussi banal, a déclaré Alexis Coe, historien politique et auteur de «Vous n’oublierez jamais votre premier: une biographie de George de Washington. «