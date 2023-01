Portrait d’une des rares jeunes femmes camionneurs en France

Dans Snap, nous examinons le pouvoir d’une seule photographie, racontant des histoires sur la façon dont les images modernes et historiques ont été créées.

Amélie et Jéremy, photographiés en août 2021. Amélie est l’une des rares femmes chauffeurs routiers en France. Crédit: Yohanne Lamoulère/Forum Vies Mobiles/Tendance Floue

Un jeune couple s’embrasse devant la calandre d’un camion Volvo de 750 chevaux, leurs ensembles crème et beige assortis à l’extérieur lisse du véhicule utilitaire. Ils posent pour la caméra, son visage partiellement obscurci par la rondeur ludique du pouf en tulle de son tailleur-pantalon.

Bien que la photographie puisse évoquer l’image de jeunes amoureux sur la route, ils ne sont pas ensemble. Amélie Riquelme, qui a 23 ans et a grandi à Arles, en France, est la conductrice du camion ; elle travaille dans une industrie qui a longtemps lutté pour attirer les femmes et les jeunes, la pénurie de chauffeurs devenant un problème critique dans un contexte de pénuries mondiales drastiques. Moins de 3 % des chauffeurs routiers en Europe — et dans le monde — sont des femmes, selon une enquête de 2022 de l’Union internationale des transports routiers (IRU), et peu de jeunes comblent les lacunes creusées par la pandémie de Covid-19. L’âge moyen de conduite dans l’Union européenne est le plus élevé au monde, à 47 ans.

Amélie travaille pour la société de transport de sa famille. Au moment où la photographe Yohanne Lamoulère l’a rencontrée en 2019, elle conduisait d’Arles à Castellón, en Espagne, et retour au moins deux fois par semaine, a expliqué Lamoulère par e-mail. L’itinéraire très fréquenté est d’environ 850 miles, soit environ 1365 kilomètres au total.

L’entreprise a été fondée par son grand-père et emploie de nombreux membres de sa famille à divers titres, ainsi que son ancien partenaire, Jérémy, photographié avec elle ci-dessus.

Ils étaient nouvellement fiancés sur la photo, prise en août 2021, mais ont depuis mis fin à leur relation.

Un sens de la conduite

Le travail de Lamoulère explore souvent la vie à la périphérie des grandes villes françaises et les aspirations des gens qui y vivent. Le photographe, dont l’oncle est également camionneur, a rencontré Amélie lors d’un salon du camion dans le sud-est de la France où les chauffeurs décorent leurs véhicules pour une compétition. Elle a été attirée par le sens de la détermination et du dynamisme de la jeune fille. Amélie avait abandonné ses études de cosmétologie pour poursuivre une carrière dans le camionnage, suivant les traces de son père et de son grand-père.

“Amélie est une fille très organisée. Quand je l’ai rencontrée, elle n’avait que 20 ans et décrivait déjà sa vie de manière très planifiée et construite”, a déclaré Lamoulère. “Elle est aussi follement libre d’esprit et très amusante.”

Bien que Lamoulère ait photographié la vie d’Amélie à différents moments sur une période de deux ans, ce cliché a été particulièrement important : lors du mariage à la ferme de sa sœur Lucie — avec un code vestimentaire tout blanc et les camions familiaux inclus dans le cortège nuptial — Jérémy et Lucie ont conspiré pour surprise Amélie : au lieu du traditionnel lancer de bouquet, Lucie le tendit directement à Amélie, et Jérémy proposa.

Lamoulère a ensuite réalisé son portrait des nouveaux fiancés devant le camion d’Amélie, le bouquet posé sur le tableau de bord au-dessus de leurs têtes.

L’image fait partie de la série “Les Vies qu’on mène” du collectif de photographes français Tendance Floue. L’ensemble de l’ouvrage, sur la vie quotidienne en France, a été transformé en un livre du même nom et une exposition à Paris à la Cité Internationale des Arts. Elle a également été présentée au salon international de la photographie Paris Photo à l’automne.

Bien que le couple ne soit plus ensemble, Lamoulère aime le portrait pour sa résonance émotionnelle, ainsi que pour son incarnation de l’esprit indépendant d’Amélie. Elle dit qu’il est rare de voir une jeune femme “à bord de monstres comme le camion d’Amélie” et trouve “très beau” de la voir tracer sa propre voie. Pour que l’industrie du camionnage survive, plus de personnes comme Amélie devront occuper les sièges des conducteurs.