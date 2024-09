Portrait 3D du Dr Evil créé avec Maya, ZBrush, Blender et Photoshop

Après avoir réglé le niveau d’éclairage et l’angle HDRI, j’ai ajouté une configuration d’éclairage simple avec des éclairages de zone. Ceux-ci mettent en valeur le visage du Dr Evil, en soulignant la cicatrice, et créent un environnement adapté à l’éclairage du QG du Dr Evil.

Pour déterminer la configuration de l’éclairage, j’ai étudié les reflets sur la peau et les yeux dans les images de référence pour déterminer le placement des lumières de la scène du film. J’ai obtenu un résultat positif lorsque j’ai positionné la lumière principale devant et légèrement sur le côté du visage, une autre lumière par le haut pour séparer la tête et la chaise de l’arrière-plan, et une lumière rouge à droite. J’ai veillé à trouver le bon angle pour ne pas trop mettre en valeur ou illuminer la chaise, créant ainsi l’impression d’un environnement bien éclairé.

Astuces pour rendre des personnages réalistes

Une fois le rendu final obtenu, j’utilise Photoshop pour créer un fichier LUT à utiliser dans After Effects. Ce fichier contient l’ambiance de couleur que je souhaite donner à l’image et à la vidéo de la platine du personnage.

Dans After Effects, j’importe les calques rendus depuis Maya : couleur, albédo, spéculaire, profondeur Z et celui pour la correction des couleurs des matériaux : ID d’objet. Après avoir configuré les différentes passes de rendu dans After Effects, j’utilise le calque ID d’objet pour chaque matériau ou objet nécessitant un ajustement de couleur.

J’aime utiliser un effet d’aberration chromatique subtil sur mes rendus finaux, et je l’ai également fait dans ce projet. À partir d’After Effects, j’exporte généralement des rendus de développement de look comme des wireframes, des full solid, des albedo et d’autres pour montrer quelques « coulisses »« processus sur les médias sociaux.