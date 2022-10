Porto Rico va enquêter sur les plaintes concernant les factures d’électricité après une panne

L’annonce intervient alors qu’un nombre croissant de clients sur le territoire américain se plaignent d’être facturés pour l’électricité alors qu’ils n’avaient pas d’électricité et de recevoir des factures d’électricité plus élevées que la normale.

Le bureau a appelé Luma Energy à cesser immédiatement toute pratique empêchant les consommateurs de contester les factures par téléphone ou en ligne, et à prolonger le délai de dépôt des plaintes des clients, entre autres.

Sur les 1,47 million de clients de Luma, plus de 8 800 restent sans électricité près d’un mois après que l’ouragan Fiona a frappé la région sud-ouest de Porto Rico en tant que tempête de catégorie 1.

Luma, qui a repris la transmission et la distribution d’électricité à Porto Rico il y a plus d’un an, a fait l’objet de critiques croissantes concernant les longues pannes qui se sont produites fréquemment avant même que Fiona ne frappe.