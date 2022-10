Porto Rico va enquêter sur les plaintes concernant les factures d’électricité après une panne

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – Le Bureau de l’énergie de Porto Rico a annoncé jeudi qu’il lançait une enquête sur la façon dont une entreprise privée traitait les plaintes concernant les factures d’électricité après que l’ouragan Fiona a coupé le courant sur toute l’île.

L’annonce intervient alors qu’un nombre croissant de clients sur le territoire américain se plaignent d’être facturés pour l’électricité alors qu’ils n’avaient pas d’électricité et de recevoir des factures d’électricité plus élevées que la normale.

L’Office indépendant de la protection des consommateurs a exhorté la semaine dernière le bureau à enquêter sur les difficultés rencontrées pour déposer de telles plaintes.

Le bureau a appelé Luma Energy à cesser immédiatement toute pratique empêchant les consommateurs de contester les factures par téléphone ou en ligne, et à prolonger le délai de dépôt des plaintes des clients, entre autres.

Il a également exigé que Luma Energy fournisse la preuve dans les 10 jours qu’elle se conformait aux ordres du bureau.

Les porte-parole de Luma n’ont pas immédiatement renvoyé de message pour commentaires.

Sur les 1,47 million de clients de Luma, plus de 8 800 restent sans électricité près d’un mois après que l’ouragan Fiona a frappé la région sud-ouest de Porto Rico en tant que tempête de catégorie 1.

Les responsables de Luma ont noté que le rétablissement du courant a été en partie compliqué par l’état de délabrement du réseau de Porto Rico, qui a été rasé par l’ouragan Maria en 2017. La reconstruction du réseau n’a commencé que récemment.

Luma, qui a repris la transmission et la distribution d’électricité à Porto Rico il y a plus d’un an, a fait l’objet de critiques croissantes concernant les longues pannes qui se sont produites fréquemment avant même que Fiona ne frappe.

