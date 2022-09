Porto Rico peine à atteindre les zones coupées par Fiona

CAGUAS, Porto Rico (AP) – L’ouragan Fiona a laissé des dizaines de familles bloquées à Porto Rico après avoir détruit des routes et des ponts, les autorités ayant toujours du mal à atteindre les gens quatre jours après que la tempête a frappé le territoire américain, provoquant des inondations historiques.

Pour l’instant, les responsables gouvernementaux travaillent avec des groupes religieux, des organisations à but non lucratif et d’autres bravant les glissements de terrain, la boue épaisse et l’asphalte cassé à pied pour fournir de la nourriture, de l’eau et des médicaments aux personnes dans le besoin, mais ils sont sous pression pour dégager un chemin afin que les véhicules puissent entrer isolés régions bientôt.

Nino Correa, commissaire de l’agence de gestion des urgences de Porto Rico, a estimé qu’au moins six municipalités de l’île avaient des zones coupées par Fiona, qui a frappé comme un ouragan de catégorie 1 et était à la puissance de catégorie 4 mercredi alors qu’il se dirigeait vers les Bermudes.

Vivant dans l’une de ces zones se trouve Manuel Veguilla, qui n’a pas pu quitter son quartier dans la ville de montagne du nord de Caguas depuis l’arrivée de Fiona dimanche.

“Nous sommes tous isolés”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’inquiétait pour les voisins âgés, dont son frère aîné, qui n’a pas la force de faire la longue marche qu’il faut pour atteindre la communauté la plus proche.

Veguilla a entendu dire que les autorités municipales pourraient ouvrir une voie jeudi, mais il doutait que cela se produise car il a déclaré que de gros rochers couvraient un pont voisin et l’espace de 10 pieds en dessous.

Les voisins ont partagé de la nourriture et de l’eau déposées par des groupes à but non lucratif, et le fils d’une femme âgée a pu ramener des fournitures de base à pied mercredi, a-t-il déclaré.

Veguilla a déclaré qu’à la suite de l’ouragan Maria, une tempête de catégorie 4 qui a frappé il y a cinq ans et a fait près de 3 000 morts, lui et d’autres ont utilisé des pioches et des pelles pour nettoyer les débris. Mais Fiona était différente, déclenchant d’énormes glissements de terrain.

“Je ne peux pas jeter ces pierres par-dessus mon épaule”, a-t-il déclaré.

Comme des centaines de milliers d’autres Portoricains après Fiona, Veguilla n’avait ni eau ni électricité, mais a déclaré qu’il y avait une source d’eau naturelle à proximité.

Fiona a déclenché une panne d’électricité à l’échelle de l’île lorsqu’elle a frappé la région sud-ouest de Porto Rico, qui tentait déjà de se remettre d’une série de violents tremblements de terre ces dernières années. Quelque 70% des 1,47 million de clients étaient sans électricité trois jours après la tempête au milieu d’une alerte de chaleur extrême émise par le National Weather Service. Quelque 40 % des clients, soit plus d’un demi-million, n’avaient pas de service d’eau.

L’Agence fédérale américaine de gestion des urgences a envoyé des centaines de personnes supplémentaires pour aider les autorités locales alors que le gouvernement fédéral approuvait une déclaration de catastrophe majeure et annonçait une urgence de santé publique sur l’île.

Ni les autorités locales ni les autorités fédérales n’ont fourni d’estimation des dommages alors que Porto Rico lutte pour se remettre de la tempête, qui a laissé tomber jusqu’à 30 pouces de pluie dans certaines régions. Plus de 1 000 personnes sont restées dans des abris.

“Nos pensées vont au peuple de Porto Rico qui a enduré tant de souffrances au cours des deux dernières années”, a déclaré Brad Kieserman, vice-président des opérations et de la logistique à la Croix-Rouge.

Après Porto Rico, Fiona a frappé la République dominicaine, puis a balayé les îles Turques et Caïques alors qu’elle se transformait en une tempête de catégorie 4. Les autorités ont signalé des dégâts relativement légers et aucun décès, bien que l’œil de la tempête soit passé mardi à proximité de Grand Turk, l’île capitale du petit territoire britannique.

“Dieu a été bon avec nous et nous a gardés en sécurité pendant cette période où nous aurions pu avoir un résultat bien pire”, a déclaré la vice-gouverneure Anya Williams.

Fiona devait passer près des Bermudes tôt vendredi, puis frapper l’extrême est du Canada tôt samedi, a annoncé le National Hurricane Center des États-Unis.

Le centre a déclaré que Fiona avait des vents maximums soutenus de 130 mph (215 km/h) mercredi soir. Il était centré à environ 550 miles (885 kilomètres) au sud-ouest des Bermudes, se dirigeant vers le nord à 10 mph (17 km/h). Il était prévu de passer à proximité des Bermudes tôt vendredi.

Danica Coto, The Associated Press