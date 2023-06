Porto offre le gardien Diogo Costa à Chelsea et Manchester United au milieu des problèmes de FFP

Le gardien de Porto Diogo Costa a été la cible privilégiée de plusieurs équipes à travers l’Europe cet été. Le club portugais a offert son gardien de but à plusieurs équipes de premier plan de la Premier League, notamment Manchester United et Chelsea. Costa est considéré comme l’un des nouveaux talents de gardien de but du jeu. Erik Ten Hag et Mauricio Pochetinno cherchent à restructurer leur équipe pour la saison à venir alors qu’ils poursuivent la signature de Costa. Il y a encore une couche d’incertitude concernant le transfert du joueur en raison de l’incapacité de Porto à se conformer à la réglementation du fair-play financier (FFP).

Chelsea cherche à injecter du sang frais dans sa liste active alors que son gardien de but actuel se rapproche d’un transfert de 16 millions de livres sterling à Al-Ahli en Arabie saoudite. Kepa Arrizabalaga, leur gardien de but de deuxième choix, a exprimé son souhait de rester à Londres mais le club est toujours sur le marché à la recherche d’une alternative. Selon certaines rumeurs, Kepa était assez proche de l’équipe de gardiens du nouveau patron, Mauricio Pochettino, ce qui l’aiderait à gravir les échelons et à devenir le principal gardien de but de l’équipe.

Cependant, un journal portugais nommé A Bola a fortement suggéré que le club anglais était déterminé à signer le gardien portugais et à le faire entrer en Premier League.

Manchester United, en revanche, a mis 13 de ses joueurs sur le marché des transferts cet été. Erik Ten Hag cherche à réorganiser complètement les Red Devils pour la saison prochaine afin d’avoir un avantage dans la course au titre. La dernière négociation de contrat de leur gardien principal David De Gea a entraîné une réduction spectaculaire du salaire du gardien espagnol. Les mois de négociation n’ont abouti à aucun résultat et ont apparemment aggravé sa relation avec le club. Cela a augmenté les chances que l’Espagnol quitte Old Trafford une fois son contrat actuel avec le club terminé en juin.

Dean Henderson, considéré comme le successeur de De Gea, a également été coté sur le marché des transferts car il se remet actuellement d’une blessure à la cuisse qui l’a mis à l’écart depuis janvier. Le gardien anglais est prêté à Nottingham Forest depuis 2022 et devrait signer un accord permanent avec eux pour un montant de 30 millions de livres sterling.

Porto a récemment souffert d’un dilemme financier où le club devrait générer 45 millions de livres sterling d’ici le 30 juin. Par conséquent, l’équipe portugaise envisage de tirer profit de Diogo Costa pour lever les fonds nécessaires. Le contrat du gardien de but comporte une clause de libération de 64,5 millions de livres sterling, mais rien n’a été finalisé puisque les clubs européens ont également d’autres cibles sur leur radar. La demande de Porto pour le montant de la clause de libération est un obstacle majeur pour Manchester United car le club n’est pas disposé à débourser cette somme d’argent pour un gardien de but non prouvé. Chelsea n’a aucun problème avec les frais de 64,5 millions de livres sterling, mais ils veulent payer le montant en trois versements de 21,5 millions de livres sterling, le premier étant payé maintenant et le reste dans les deux fenêtres de transfert suivantes.

Il serait intéressant de voir si Manchester United est en mesure de capitaliser sur ce transfert en proposant le montant total ou si Porto accepte la structure de paiement proposée par Chelsea pour le talent portugais.