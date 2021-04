Le président de Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, a déclaré lundi que le club rejetait l’idée de la Super League européenne, malgré avoir reçu un «contact informel» pour rejoindre le projet. Porto ne fait pas partie des 12 clubs fondateurs de la compétition controversée, qui menace d’altérer tout le système du football européen. Le communiqué publié par les clubs séparatistes indique qu’il y a de la place pour trois autres membres permanents, mais Pinto da Costa dit que Porto, double champion d’Europe, qui a remporté la Ligue des champions pour la dernière fois en 2004, ne sera pas l’un d’entre eux.

« Il y a eu des contacts informels de certains clubs, mais nous n’avons pas prêté beaucoup d’attention pour deux raisons », a déclaré lundi Pinto da Costa sur le site officiel du club.

«Le premier est que l’Union européenne n’autorise pas les compétitions en atelier fermé comme en NBA par exemple. La Fédération portugaise de football étant contre cela et en tant que membre de l’UEFA, nous ne pouvons participer à rien qui soit contraire aux principes et aux règles de l’Union européenne et de l’UEFA.

«Si cela continue, ce dont je doute fort, ce ne sera pas la fin de l’UEFA et ils continueront certainement à avoir des compétitions. Il faut reconnaître que les compétitions organisées par l’UEFA sont les compétitions officielles.

« Nous ne sommes pas préoccupés par le fait d’être dans ou hors de nous, nous sommes en Ligue des champions et nous espérons continuer à l’être pendant de nombreuses années. »

Les 12 clubs inscrits sont Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Barcelone, le Real Madrid, l’Atletico Madrid, la Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan.

Dans une déclaration conjointe faite dimanche avec les ligues et les fédérations d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie, l’UEFA a déclaré que les joueurs et clubs participants seraient interdits de «toute autre compétition au niveau national, européen ou mondial».

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici