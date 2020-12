PORTO, Portugal: Porto a atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec un nul 0-0 contre Manchester City, déjà qualifié, dont la course a assuré à l’équipe d’Angleterre une première place dans le groupe C mardi.

Le résultat convenait aux deux équipes, bien que City ait créé de bien meilleures ouvertures à l’Estdio do Drago. C’était particulièrement le cas en seconde période lorsque le défenseur Ruben Dias a perdu une opportunité à un mètre de distance et Gabriel Jesus a obtenu un but refusé pour hors-jeu contre son coéquipier Rodri.

Porto n’avait besoin que d’un match nul pour rejoindre City et est assuré de terminer à la deuxième place. Marseille a battu l’Olympiacos 2-1 pour les égaler pour les points, et les résultats du dernier tour de matches détermineront laquelle de ces équipes terminera à la troisième place et tombera en Ligue Europa.

City a reposé bon nombre de ses habitués de la première équipe tels que Kevin De Bruyne, Kyle Walker et Aymeric Laporte, bien qu’un début pour Raheem Sterling suggère à l’avance que l’international anglais ne soit pas actuellement un premier choix sous Pep Guardiola.

Il y a eu peu d’action notable en première mi-temps, à l’exception d’un tir de Sterling de la gauche qui a été dégagé de la ligne. D’un autre côté, le gardien de but de City Ederson Moraes a peut-être eu la chance d’éviter un penalty alors qu’il s’est cogné contre Otvio lorsqu’il a défié le milieu de terrain de Porto à un ballon rebondissant.

La seconde mi-temps a été beaucoup plus ouverte et City n’a pas réussi à sortir de l’impasse lorsque Sterling a tiré un centre de la droite et a frappé le ballon au-dessus de la ligne de but, seulement pour que Dias repousse le ballon alors qu’il étendu pour aller à la maison.

Le ballon est tombé sur Ferran Torres, dont le coup de pied de vélo a été arrêté par le gardien Agustn Marchesn.

Jésus est arrivé à la 71e minute et huit minutes plus tard, il pensait avoir donné l’avantage à City lorsqu’il a tapé de près après que sa tête initiale ait été magnifiquement tapée par Marchesn sur la barre transversale.

Cependant, le but a été refusé car VAR a vu la possibilité que Rodri soit hors-jeu au début de la course.

