Portland Trail Blazers : point de vue des fans sur les principaux points de discussion | Nouvelles de la NBA

Le suiveur des Blazers, Nick Pither, évalue la saison 2021-22 pour son équipe, puis jette un œil sur la campagne 2022-23 pour Portland.

D’où vient mon amour pour la NBA et les Blazers…

Mon amour pour les Blazers a commencé avec un jeu de NBA 2K11 (similaire à une histoire écrite récemment sur ce site). Je l’ai acheté lors d’une vente et j’ai eu un match contre ma sœur qui a choisi les Celtics. J’ai eu du mal à choisir une équipe – j’avais entendu parler de quelques noms : les Lakers, les Celtics, les Bulls, mais j’avais envie de choisir une équipe outsider ou moins connue. J’ai vu le logo du moulin à vent et il m’a en quelque sorte attiré. Avance rapide 11 ans plus tard, et me voici à la tête d’un compte de fan britannique pour les Portland Trail Blazers.

Je n’ai pas regardé un match en direct cette première année, seulement des faits saillants. C’était suffisant pour que je tombe amoureux de mon Blazer préféré de tous les temps – Brandon Roy. Le naturel. Si vous ne l’avez pas vu, recherchez ‘Brandon Roy contre Mavericks Jeu 4’ et vous comprendrez pourquoi il m’était impossible de ne pas devenir fan des Blazers.

Brandon Roy se lève pour tirer pour les Portland Trail Blazers





Retour sur la saison dernière des Trail Blazers

La saison 2021-22 semblait potentiellement prometteuse pour les Blazers, mais est progressivement devenue une radiation. Avant le début de la saison, je m’attendais à ce que nous prenions une place en barrage. Le vétéran de la NBA Chauncey Billups a été nommé entraîneur-chef, remplaçant Terry Stotts qui avait occupé le poste pendant neuf saisons. C’était un grand changement, mais j’étais optimiste que Billups puisse apporter quelque chose de différent et avoir un réel impact.

Malheureusement, au fil des matchs, nous avons eu du mal à garder un bilan positif. À Noël, nous étions 10e dans l’Ouest. Notre vedette de la franchise Damian Lillard a été blessée, s’étant blessée début novembre. Il ne jouait pas à son meilleur niveau habituel – avec un pourcentage de buts sur le terrain le pire de sa carrière et un pourcentage de 3 points.

CJ McCollum, à gauche, et Damian Lillard étaient le tandem de garde des Portland Trail Blazers pendant près d’une décennie avant que McCollum ne soit échangé aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans.





Lillard avait besoin de se reposer et de récupérer, et a fini par rester assis pour le reste de la saison au début de la nouvelle année. Février a vu des visages très aimés enfin échangés, il était temps que le partenariat CJ McCollum-Dame se termine malheureusement. Les choses devaient changer. Avec Dame absente et certains joueurs clés échangés, il n’y avait qu’une seule option pour nous… saison de tanking.

Tanking la saison a apporté quelques points positifs. Le mauvais record de la saison finale (27-55) a contribué à apporter un numéro de loterie favorable, ainsi qu’un temps de jeu inestimable pour certains de nos jeunes joueurs.

Note hors saison pour les Trail Blazers : A

Le directeur général des Portland Trail Blazers, Joe Cronin, discute avec la star de la franchise Damian Lillard





Dans l’attente de la saison 2022-23, le principal sujet de discussion est toujours le même : “Comment pouvons-nous obtenir la bonne aide pour Dame ?” – quelque chose que les Blazers n’ont jamais tout à fait réussi.

Lillard et Simons sont les stars de la liste. Ce dernier a obtenu plus de minutes la saison dernière et a prouvé qu’il méritait l’augmentation du temps de jeu, se classant 16e pour le pourcentage de buts sur le terrain et 9e pour le pourcentage de trois points parmi les arrières de tir.

Le joueur de 23 ans s’est vu accorder une prolongation de quatre ans d’une valeur de 100 millions de dollars, ce qui pourrait soulever quelques sourcils dans toute la ligue, mais je suis sûr que tous les fans des Blazers sont satisfaits de l’accord. Simons est athlétique, soyeux et un tireur composé, et j’espère qu’il jouera un rôle majeur dans l’avenir des Blazers.

Comme mentionné cependant, l’accent est mis sur la à présent, et comment nous pouvons maximiser nos chances de gagner une bague alors que notre pierre angulaire de la franchise Damian Lillard est à son apogée. Il y a toujours eu des points d’interrogation sur l’avenir de Dame en tant que Blazer. Chaque été, il se fait photographier dans un maillot de Miami (mais là encore, tout le monde le fait). À la joie de tous les fans des Blazers, Dame a annulé toute rumeur commerciale en signant un accord de prolongation avec l’équipe jusqu’en 2026-27. Je m’attends à ce que Dame connaisse une très bonne saison cette année après un long temps de récupération. Il peut commencer un peu lentement alors qu’il revient dans le flux compétitif, mais je m’attends à ce qu’il soit à son meilleur cette année.

Les jeunes joueurs ont également l’air très excitants pour nous. Il y a une foule de noms que nous avons qui peuvent tous contribuer à la liste à venir. Nos choix de repêchage semblent solides; Jabari Walker (choix de deuxième tour), apportera de l’énergie et un rebond solide, et Shaedon Sharpe (le choix n ° 7) pourrait bien être le vol de la classe de repêchage. Malheureusement, Shaedon s’est blessé lors de la Summer League et devrait revenir dans quelques mois. Il est vraiment à surveiller, un buteur sans effort avec un énorme avantage.

L’avenir s’annonce radieux, mais le temps presse également pour Dame. Qui sait combien d’années d’élite Dame lui reste. Malheureusement, nous pourrions voir certaines de nos brillantes étincelles échangées contre des joueurs plus expérimentés dans le championnat afin que nous puissions défier Dame l’année prochaine. Ou on pourrait le gagner cette année ? Qui sait…

Pour être réaliste, je m’attends à ce que nous trouvions notre place dans les barrages cette année. Nous avons finalement signé Jerami Grant (que les fans de Blazers voulaient depuis des années), ainsi que Josh Hart et Gary Payton II, qui sont des éditions fantastiques. Cependant, nous sommes assez chargés de garde. Je classerais notre hors-saison un ‘UN’. Les accords pour Dame, Simons et le centre Jusuf Nurkic étaient tous importants et mérités, de plus, les ajouts mentionnés renforcent assez bien la liste.

Trois prédictions (audacieuses) pour la saison à venir…

Anfernee Simons abandonne un match de 50 points

Shaedon Sharpe remporte le prix NBA Rookie of the Year

Damian Lillard remporte le prix du joueur le plus utile de la NBA

Pourquoi les gens devraient-ils regarder les Blazers ?

Écoutez, les dénonciations à 3h30 sont difficiles, d’accord ? Vraiment difficile. Vivant au Royaume-Uni, je ne peux pas regarder trop de matchs moi-même, mais si vous êtes nocturne, je vous suggère fortement d’attraper une Blazer-mania cette année. #RipCity Bébé !