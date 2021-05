Portland Timbers vs LA Galaxy – Rapport de match de football – 22 mai 2021

Felipe Mora a marqué deux buts en deuxième période contre une équipe de 10 joueurs de LA Galaxy, et les Timbers de Portland ont remporté une victoire à domicile 3-0 samedi après-midi, malgré la perte de l’attaquant Andy Polo à cause de ce qui semble être une grave blessure à la jambe.

Diego Valeri a ajouté un but sur penalty, deux semaines après en avoir raté un plus la reprise après une infraction.

– MLS sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

Déjà en désavantage numérique sans les meilleurs joueurs Sebastian Blanco et Diego Chara, tous deux blessés, les Timbers étaient également sans le défenseur Larrys Mabiala et sans leurs deux meilleurs gardiens de but, Steve Clark et Jeff Attinella. Et ce n’est que la moitié de leur liste de blessés.

Puis Portland (3-3-0, 9 points) a perdu Polo après un tacle dangereux du défenseur central de Galaxy Derrick Williams à la 44e minute. Le tacle a renversé Polo, qui a été aidé hors du terrain en favorisant fortement sa jambe droite.

Williams a reçu un carton rouge et expulsé.

Le propriétaire de Timbers, Merritt Paulson, a tweeté pendant le match: « Dangerous ne le coupe pas. Williams ne devrait pas voir le terrain pendant longtemps. Dégoûtant. »

Le match était sans but à la mi-temps, mais les Timbers se sont regroupés et ont gagné facilement. Polo a pu revenir sur le banc, mais avec des béquilles avec sa jambe immobilisée.

Le défenseur de LA Galaxy, Derrick Williams, reçoit un carton rouge pour une faute grave sur Andy Polo de Portland. Images des États-Unis aujourd’hui

Le Galaxy (4-2-0, 12 points) a contrôlé la possession pendant une grande partie de la première mi-temps, mais l’attaque des Timbers a repris vie après la 30e minute.

Jeremy Ebobisse, Dairon Asprilla et Valeri ont tous eu de bonnes chances après avoir créé de l’espace pour eux-mêmes, Ebobisse sur une échappée, Valeri sur un chiffre d’affaires et Asprilla simplement dribbler sur le terrain et maîtriser un défenseur potentiel.

Mais le gardien de but de Galaxy, Jonathan Bond, a arrêté les tirs d’Ebobisse et de Valeri, et la tentative d’Asprilla a franchi la barre.

Le carton rouge à Williams n’a coûté au Galaxy que deux minutes après le début de la seconde période. Josecarlos Van Rankin a fouetté un centre dans la surface, où Mora était en position pour une tête dans le filet et une avance de 1-0 Timbers.

Mora a de nouveau marqué à la 60e minute lorsque le tir de Van Rankin a frappé la barre et est sorti, où Mora a sauté sur le ballon et a marqué sur une autre tête.

Une pénalité pour un voyage dans la surface par Daniel Steres du Galaxy a déclenché le coup de pied de pénalité des Timbers, et Valeri a livré à la 69e minute.

Le gardien des Timbers, Logan Keterrer, a obtenu sa deuxième feuille blanche consécutive après avoir été appelé par El Paso Locomotive FC de la United Soccer League.

Javier « Chicharito » Hernandez, le meilleur buteur de la MLS avec sept buts, n’a été tenu sans but que pour la deuxième fois en six matches du Galaxy.