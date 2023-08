Portland Timbers se sépare de l’entraîneur Giovanni Savarese

Les Timbers de Portland se sont séparés de l’entraîneur Gio Savarese, a annoncé le club lundi. Voici ce que vous devez savoir :

L’entraîneur adjoint Miles Joseph agira à titre d’entraîneur-chef par intérim pour le reste de la saison.

Cette décision intervient après que Portland a perdu 5-0 contre le Dynamo de Houston dimanche.

Savarese était avec les Timbers depuis la saison 2018, menant le club à la finale de la Coupe MLS à deux reprises (2018, 2021). Le club a remporté le tournoi MLS is Back au cours de la saison 2020.

Ce qu’ils disent

« Gio a été un entraîneur exceptionnel pour les Timbers et c’est un plaisir de travailler avec lui », a déclaré le propriétaire Merritt Paulson dans un communiqué. «Il a obtenu des résultats fabuleux au cours de son mandat avec le club, y compris deux apparitions en Coupe MLS et le championnat MLS is Back. Je tiens à remercier Gio pour tout ce qu’il nous a donné. Il va nous manquer. »

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de l’engagement que Gio a donné aux Timbers de Portland au cours des six dernières saisons, et ce fut un honneur d’avoir eu la chance de travailler avec lui », a déclaré le directeur général des Timbers, Ned Grabavoy, dans un communiqué. « Son succès pendant son temps avec le club parle de lui-même, et nous souhaitons à Gio le meilleur pour la suite. »

Passé

Savarese a compilé un record de 74-47-62 (WDL) pendant son mandat à la tête des Timbers. Portland occupe le 12e rang de la Conférence Ouest, avec 26 points après 24 matchs. Ils sont cinq points sous la ligne des séries éliminatoires.

Savarese, qui a remporté trois titres NASL en tant que manager du New York Cosmos avant de rejoindre les Timbers, a signé un nouveau contrat cet hiver.

(Photo : Diego Diaz / Icône Sportswire via Getty Images)