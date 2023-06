Portland Timbers finalise l’accord pour signer Miguel Araujo du FC Emmen: Sources

Les Portland Timbers sont en train de finaliser un accord pour signer le défenseur central international péruvien Miguel Araujo du club néerlandais du FC Emmen, ont indiqué des sources impliquées dans l’accord. L’athlétisme. Les sources ont obtenu l’anonymat car elles ne sont pas autorisées à discuter publiquement de l’accord.

Araujo, 28 ans, est avec le FC Emmen depuis 2019 et a fait 76 apparitions en Eredivisie. Le club a été relégué de l’élite néerlandaise après cette saison. Araujo a 28 sélections avec le Pérou et faisait partie de leur dernière équipe pour les matches amicaux contre la Corée du Sud et le Japon.

La fenêtre de transfert d’été en MLS s’ouvre le 5 juillet. Il pourra alors être ajouté à la liste.

Les Timbers avaient l’intention d’ajouter un défenseur central au début de l’été après avoir échangé Bill Tuiloma au Charlotte FC ce printemps. Le club a tenté de faire venir Araujo à la fin de la première fenêtre de transfert en avril, mais Emmen n’a pas sanctionné un accord alors qu’ils luttaient contre la relégation. Ils sont également susceptibles de faire venir un jeune ailier cet été, soit avec un créneau de jeune joueur désigné, soit via l’initiative U-22.

Portland est 10e de la Conférence Ouest avec 21 points après 19 matchs.

(Photo : Marcel ter Bals / Agence BSR / Getty Images)