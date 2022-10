Portland Timbers contre LAFC – Rapport de match de football – 2 octobre 2022

Denis Bouanga a marqué son premier but en MLS à la cinquième minute du temps d’arrêt de la deuxième mi-temps pour permettre à LAFC de remporter une victoire 2-1 contre les Timbers de Portland dimanche après-midi.

Carlos Vela a ajouté son 12e but de la saison plus tôt en seconde période alors que LAFC (21-8-4, 67 points) a remporté le trophée décerné au meilleur finisseur de la saison régulière en MLS pour la deuxième fois en cinq saisons de tous les temps.

LAFC a un match restant et une avance de trois points sur Philadelphie, deuxième, mais ne peut pas être rattrapé car ils détiennent le premier bris d’égalité de plus de victoires au total.

Dairon Asprilla a marqué son neuvième but de la saison pour égaliser à la 81e minute pour Portland (11-9-13, 46 points), qui a perdu pour la première fois en six matches. Les Timbers auraient pu décrocher une place en séries éliminatoires avec une victoire.

Les Timbers sont sixièmes de la Conférence Ouest et à deux points au-dessus de la ligne des séries éliminatoires, mais prendront du retard sur le Real Salt Lake, huit places, s’ils perdent à Salt Lake City lors de la finale de la saison régulière pour les deux équipes dimanche prochain.

Il est apparu que LAFC avait perdu sa meilleure chance d’obtenir les trois points lorsqu’une faute potentielle de coup de pied de pénalité sur Claudio Bravo de Portland a entraîné une longue revue vidéo, mais aucune infraction.

Carlos Vela, centre, réagit après avoir marqué un but pour LAFC contre les Timbers de Portland. Images des États-Unis aujourd’hui

Mais Bouanga a eu une chance de plus pour les visiteurs. Après avoir atteint un ballon sur la gauche, il a coupé entre Yimmi Chara et Dario Zuparic, puis a frappé un tir bas qui a dévié la fente du défenseur Bill Tuiloma et du gardien Aljaz Ivacic.

L’éclat de Vela avait donné l’avantage au LAFC à la 51e minute. Portland semblait défendre confortablement LAFC, mais avait chuté assez profondément avec la plupart de son équipe à l’intérieur de sa propre surface de réparation.

Kellyn Acosta a joué un ballon en haut de la surface à sa droite, où Vela l’a reçu, a coupé légèrement à l’intérieur et a enroulé un tir du pied gauche au-delà du plongeon d’Ivacic et dans le coin supérieur.

Les Timbers ont monté une pression considérable à la recherche d’un égaliseur, et la tête de Bravo a frappé la barre transversale à la 71e minute. Bravo a été impliqué dans l’égalisation 10 minutes plus tard, envoyant un centre bien pesé et sortant de la gauche.

Asprilla s’est levé et a battu Eddie Segura au ballon, envoyant une tête puissante devant Maxime Crepeau à environ 6 mètres.