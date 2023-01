Portland Thorns, Sophia Smith de l’USWNT remporte le US Female POTY

L’attaquante de Portland Thorns, Sophia Smith, a battu Alex Morgan pour remporter le prix de la joueuse de football américaine de l’année. Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

Portland Thorns et l’attaquante américaine Sophia Smith ont été élues joueuse de football américaine de l’année 2022.

Smith, 22 ans, a remporté le prix dans un glissement de terrain, réclamant 50,8% des votes compilés, devançant facilement l’attaquant de San Diego Wave Alex Morgan, qui a terminé deuxième avec 18,4%.

Le prix a couronné une saison exceptionnelle pour Smith, qui a également remporté le prix NWSL MVP avec les Thorns – devenant ainsi le plus jeune joueur à le faire – ainsi que le MVP de la finale NWSL.

Elle était également la plus jeune joueuse à mener les États-Unis en tant que marqueuse depuis 1993, et n’est que la quatrième joueuse à avoir remporté à la fois le titre de jeune joueuse de football américaine de l’année, qu’elle a remporté en 2017, ainsi que le titre de joueuse de football américain de l’année. l’année, rejoignant Tobin Heath, Julie Ertz et Lindsey Horan.

“De toute évidence, c’est surréaliste et je suis très humble”, a déclaré Smith. “Cela a été une année très excitante, et il y a certainement eu des défis, mais juste pouvoir grandir et se développer dans les environnements avec l’équipe nationale et les Thorns, et être entouré de joueurs incroyables, des joueurs que j’ai admirés pendant si longtemps, m’a poussé à devenir un meilleur joueur et une meilleure personne.”

Smith est le 19e joueur différent à remporter le prix en 38 ans d’histoire. et est le plus jeune joueur de l’USWNT à remporter le prix depuis Mia Hamm, 22 ans, en 1994. Smith a marqué 11 buts pour les États-Unis en 2022 et a commencé 17 matchs, un sommet d’équipe.

Au niveau du club, elle a marqué 14 buts pour les Thorns en saison régulière, puis a marqué dans le match pour le titre NWSL pour aider à mener Portland à son troisième titre de champion.

“Ce fut une grande année pour Sophia, et elle mérite cette reconnaissance, mais je suis ravie de savoir où elle peut mener son jeu à partir d’ici”, a déclaré le manager de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Vlatko Andonovski. “C’est une joueuse spéciale avec des qualités particulières, mais la meilleure chose est qu’elle a l’humilité, l’éthique de travail et la volonté de continuer à développer tous les aspects de son jeu.

“En tant qu’entraîneurs, c’est un plaisir de travailler avec elle parce qu’elle est toujours à la recherche de cet avantage pour devenir meilleure et plus productive. En tant que personne, elle est une merveilleuse partie de notre équipe, une coéquipière fantastique et nous avons hâte qu’elle ait un autre grand année en 2023.”

Avec 11 buts pour l’USWNT et 14 buts pour les Thorns en 2022, Smith est la quatrième joueuse à marquer 10 buts ou plus pour l’USWNT et son club NWSL en une seule année, rejoignant Abby Wambach (2013), Sydney Leroux (2013) et Christen Press (2015).

Alors que Smith a remporté le prix avec une marge confortable, le vote pour la jeune joueuse de football américaine de l’année a été beaucoup plus serré, Jaedyn Shaw du San Diego Wave l’emportant après avoir reçu 35,1% des voix pour devancer Alyssa Thompson qui a réclamé 34,4%.

Jaedyn Shaw a remporté le prix de la jeune joueuse de football américaine de l’année. Kelvin Kuo / USA AUJOURD’HUI Sports

“Cela signifie tout pour moi de faire partie de la liste des joueurs qui ont remporté ce prix, mais cela me dit aussi que j’ai tellement de travail à faire pour continuer à m’améliorer et à grandir”, a déclaré Shaw. “Je me sens juste super honoré et béni et c’est une façon incroyable de commencer l’année.

“Je veux dire merci à tous ceux qui ont voté pour moi et à tous les entraîneurs de l’équipe nationale avec qui j’ai travaillé depuis le niveau des moins de 14 ans et à mes entraîneurs sur la vague. Merci également à tous mes coéquipiers qui m’ont poussé et continuera à me pousser.

“Tout cela me rend encore plus excité de commencer cette saison NWSL et de retourner dans les camps avec les équipes nationales de jeunes. Je suis juste excité pour ce qui va arriver et je ne serais pas là où je suis aujourd’hui sans la grâce de Dieu. et faveur sur ma vie.”

Shaw, qui a eu 18 ans en novembre dernier, a signé son premier contrat professionnel avec le Wave le 18 juillet. Elle a marqué 28 minutes après ses débuts professionnels et a marqué lors de trois de ses quatre premiers matchs professionnels. Elle a également disputé les trois matches des États-Unis lors de la Coupe du Monde Féminine U20 de la FIFA.

Les votes pour les prix de la joueuse de football américaine de l’année et de la jeune joueuse de l’année sont recueillis auprès des entraîneurs de l’équipe nationale respective, des joueuses qui ont obtenu une sélection en 2022, des membres du conseil d’administration de football américain, du conseil des athlètes de football américain, de l’équipe nationale féminine. Entraîneurs-chefs de la Ligue de soccer et membres sélectionnés des médias, administrateurs et entraîneurs universitaires. Les fans ont également pu participer au vote, leur part étant pondérée à 15% du total.