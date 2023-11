Portland Thorns s’incline 1-0 en prolongation face au Gotham FC en demi-finale des séries éliminatoires de la NWSL

Au cours d’une saison remplie de hauts, de bas, de blessures et de grandes questions, les Portland Thorns n’ont pas atteint leurs deux objectifs déclarés : remporter un bouclier NWSL et remporter un deuxième championnat NWSL consécutif.

Ce dernier s’est échappé avec une défaite 1-0 face au NJ/NY Gotham FC lors d’une demi-finale des séries éliminatoires de la NWSL dimanche soir à Providence Park. Au milieu de fortes pluies et d’un match épuisant qui s’est prolongé jusqu’à la prolongation, Portland n’a tout simplement pas pu rassembler les morceaux.

“Je pense que c’était la compétition serrée à laquelle nous pensions que ce serait”, a déclaré l’entraîneur des Thorns, Mike Norris. « Vraiment fier de la performance que nous avons réalisée. Nous ne pensions pas avoir beaucoup d’occasions, mais nous pensions que les occasions que nous aurions seraient bonnes, simplement en fonction de la façon dont nous pensions qu’ils aborderaient le match. Évidemment décevant que le voyage se termine ici pour cette saison et pour ce groupe.

Le champion NWSL 2022, Thorns, entre dans une intersaison incertaine avec un potentiel de remaniement de la liste et un prochain changement de propriétaire au cours des prochains mois. Un projet d’expansion avec deux nouvelles équipes rejoignant la NWSL et une période imminente d’agence libre pourraient donner à cette équipe de Portland un aspect différent sur tout le terrain au printemps prochain.

“Pour les femmes dans ce vestiaire, ce ne sera plus jamais pareil après cette année”, a déclaré la défenseure Becky Sauerbrunn, l’une des futures agents libres de Portland. « Pour apprécier chaque moment que nous passons ensemble, je pense que nous l’avons fait cette saison. À travers les hauts et les bas, s’apprécier vraiment les uns les autres, vouloir le meilleur les uns pour les autres et travailler les uns pour les autres. Nous l’avons fait cette année, et c’est une triste réalité pour les athlètes professionnels.

Norris a apporté plusieurs changements majeurs à l’alignement avant le match de dimanche, envoyant les partantes typiques Bella Bixby, Hina Sugita et Natalia Kuikka sur le banc en faveur de Shelby Hogan, Rocky Rodríguez et Reyna Reyes. La légende du club Christine Sinclair est également sortie du banc, avec Olivia Moultrie débutant au milieu de terrain pour Portland.

La première mi-temps a été compétitive, quoique un peu moche. Les Thorns ont réalisé de solides courses et obtenu deux corners, mais ils n’ont pas été en mesure de trouver le coup de poing final nécessaire pour prendre l’avantage devant un public local détrempé par la pluie.

Le corner de Moultrie à la 16e minute a atteint la tête de Reyes, mais il a fallu un étrange rebond et a été sauvé.

À la 26e minute, après une accalmie, Morgan Weaver annonçait sa présence avec un tir tonitruant qui atterrissait fermement dans la poitrine du gardien.

De l’autre côté, Gotham a poursuivi le combat et a réussi à concocter six tirs au total en première mi-temps. Un corner à la 30e minute s’est terminé par une tête qui a volé haut par Lynn Williams.

Le moment le plus dangereux de Gotham de la mi-temps s’est produit à la 32e minute, alors qu’un ballon joué à Esther González de près a été bondi par Hogan et dégagé par Sauerbrunn.

À la 40e, Sophia Smith a fait exploser Nealy Martin et a forcé Martin à écoper d’un carton jaune. Quelques rafales supplémentaires, mais sans réelle menace, ont conduit à la pause de la mi-temps pour Portland, et les Thorns n’avaient pas vraiment réussi à se débarrasser de la rouille après trois semaines d’arrêt.

Sauerbrunn a maintenu son jeu solide à l’arrière dans les premiers instants de la seconde période, interrompant plusieurs courses de Gotham avec rapidité et courage.

À la 56e minute, Smith a lancé un ballon devant Meghan Klingenberg au sprint, dont le tir a été arrêté.

Portland, en quête d’un nouveau souffle dans ce qui devenait un match obsolète, a fait entrer Sugita pour Rodríguez et Kuikka pour Klingenberg à la 59e minute.

Une course dans la surface de Moultrie, rencontrée avec ce qui semblait être un contact, n’a pas reçu de coup de sifflet à la 70e minute – au grand dam de la foule de Providence Park.

À la 71e, Jenna Nighswonger a reçu un carton jaune pour Gotham, et le coup franc de Sam Coffey qui a suivi a atteint la tête de Sauerbrunn mais a détourné le regard.

Smith s’est lancée dans une course dangereuse à la 79e minute avec Dunn, avide de but, mais la gardienne de Gotham, Mandy Haught, est sortie de sa ligne et a pu la couper avant que Smith ne bouge.

Moultrie a obtenu un coup franc à la 84e minute, mais à la fin, un tir de Smith a dévié hors des limites pour le corner.

Smith et Weaver se sont combinés pour une contre-attaque presque mortelle à la 90e minute, mais à la fin, Weaver a raté un tir à bout portant dans la surface. Après cinq minutes d’arrêts de jeu, le match restait nul, 0-0, et se dirigeait vers la prolongation.

À la 96e minute, avec un ballon joué devant, le défenseur de Gotham Ali Krieger a enveloppé Smith et ne lui a pas permis de courir vers le ballon. Krieger a reçu un carton jaune immédiat, mais l’arbitre assistant vidéo n’a pas examiné s’il s’agissait d’un refus d’opportunité de but, ce qui aurait transformé la faute en carton rouge.

Dans les arrêts de jeu de la première période de prolongation, un tir glissé de Williams est passé juste à côté du but, et les équipes sont restées à égalité, 0-0, avant la deuxième et dernière période de 15 minutes.

Les Thorns ont fait appel à Kelli Hubly pour remplacer Sauerbrunn pour la deuxième période de prolongation.

À la 107e minute, Gotham a finalement percé. Un but sur une prise de curling de Katie Stengel a porté le score à 1-0 en faveur du côté de la route, et la saison de Portland était en péril avec 13 minutes de prolongation restantes.

“Cela ressemblait beaucoup à une bataille là-bas”, a déclaré Sauerbrunn. « Les deux équipes ont eu leurs occasions et je pense que les deux équipes ont bien défendu. Les deux équipes ont eu des occasions et elles n’en ont réussi qu’une, et nous ne l’avons pas fait. C’est parfois ainsi que se déroule le football. C’est un peu cruel, ça semble cruel en ce moment.

Les Thorns ont fait appel à trois remplaçants à la 116e minute : Hannah Betfort, Sinclair et Michele Vasconcelos. Hors du terrain se trouvaient Weaver, Moultrie et Dunn.

Portland n’a pas menacé une dernière ligne droite douloureuse, et Gotham a pris d’assaut le terrain avec exaltation alors qu’il se qualifiait pour le match de championnat de la NWSL à San Diego samedi.

“Notre équipe a traversé beaucoup de choses cette saison”, a déclaré Smith. « Nous avons connu beaucoup de hauts et beaucoup de bas. À travers tout cela, nous sommes restés soudés et avons toujours gardé cet objectif à l’esprit : gagner et être la meilleure équipe possible. Et apprendre de chaque match auquel nous avons joué, qu’il s’agisse d’une victoire ou d’une défaite, et toujours en tirer quelque chose. Je suis vraiment fier du fait que je pense que nous avons fait cela toute la saison. Ce truc est nul, et nous nous souviendrons certainement de ce sentiment, c’est sûr.

