Portland Thorns licencie deux assistants après une enquête de la NWSL

Le mari de la défenseuse de l’équipe féminine des États-Unis, Crystal Dunn, a illégalement distribué une substance contrôlée aux joueuses de Portland Thorns dans son rôle d’entraîneur sportif de l’équipe, a annoncé la National Women’s Soccer League à la suite d’une enquête extérieure.

L’entraîneur, Pierre Soubrier, a été licencié mardi avec l’entraîneur adjoint des Thorns, Sophie Clough. La NWSL, assaillie ces dernières années par des allégations d’abus et d’inconduite, a déclaré que Clough avait eu un contact indésirable avec un joueur.

La ligue a également déclaré que les allégations d’abus contre l’ancien entraîneur de Washington Spirit, Kris Ward, étaient fondées et qu’il n’était pas éligible pour travailler dans la NWSL sans l’approbation du commissaire. Une enquête a conclu que Ward s’était livré à “des stéréotypes raciaux négatifs envers un joueur”.

Le médecin de l’équipe Thorns, le Dr Breanne Brown, a rapporté en novembre que Soubrier avait donné aux joueurs un médicament contenant de la codéine le mois précédent sans ordonnance.

L’entraîneur des Thorns, Rhian Wilkinson, a démissionné le mois dernier après avoir mené l’équipe au titre de la NWSL et le propriétaire Merritt Paulson a mis l’équipe en vente. Wilkinson a déclaré qu’elle avait fait l’objet d’une enquête et qu’elle avait été innocentée de tout acte répréhensible par la NWSL et son syndicat de joueurs après avoir déclaré qu’elle et un joueur avaient développé des sentiments l’un pour l’autre mais n’avaient jamais agi en conséquence.

Une enquête menée par l’ancienne procureure générale Sally Q. Yates a révélé en octobre que les abus dans la ligue étaient systémiques, et un rapport de la ligue et de son syndicat le mois dernier a révélé une inconduite généralisée.

Soubrier, 35 ans, est né en France, a joué au football universitaire à Quinnipiac dans le Connecticut et a été embauché par les Thorns en 2019. Dunn, un champion de la Coupe du monde 2019 qui a fait 128 apparitions internationales, a rencontré Soubrier alors qu’ils étaient tous les deux avec Washington. Ils se sont mariés en décembre 2018. Dunn n’a pas été cité pour faute par la NWSL.

Contacté par l’Associated Press, Soubrier a refusé de commenter pour le moment la déclaration de la ligue.

Il a été placé en congé administratif payé le 7 décembre et l’enquête a déterminé que « Soubrier a administré la substance contrôlée aux joueurs à plusieurs reprises sans ordonnance ni surveillance médicale, ce qui constitue une violation des lois fédérales et étatiques et de la politique de la ligue. De plus, Soubrier a administré le médicament à l’une des joueuses sans son consentement éclairé.”

Brown a déclaré à un enquêteur qu’il avait fourni à Soubrier dans un cas, à la demande de l’entraîneur, l’accès à une substance contrôlée à donner à un joueur si nécessaire. Brown est alors devenu mal à l’aise et a récupéré la substance.

Soubrier a été suspendu par la ligue sans solde jusqu’à la fin de la saison 2023, et la NWSL a déclaré qu’elle le dénoncerait au Oregon Board of Athletic Trainers et au Board of Certification. La ligue a déclaré que l’équipe avait licencié Soubrier et qu’il serait éligible pour un futur emploi dans la NWSL sous réserve des décisions et des exigences de l’État de l’Oregon, à condition qu'”il reconnaisse les actes répréhensibles et accepte la responsabilité personnelle de sa conduite et démontre un engagement sincère à corriger son comportement”.

La ligue a déclaré que Brown sera soumis à une surveillance accrue et rendra compte au médecin-chef de la NWSL pendant trois mois, puis sera évalué.

La présidente de la Fédération américaine de football, Cindy Parlow Cone, a posé une question à ce sujet au porte-parole Neil Buethe, qui a déclaré que l’organisation avait refusé de commenter.

La ligue a déclaré que les Thorns lui avaient dit en novembre que Clough “avait mis une joueuse mal à l’aise en lui embrassant le cou lors de la célébration du championnat de l’équipe”. La NWSL a déclaré que les contacts indésirables en violation de la politique de la ligue étaient justifiés, mais les allégations de comportement d’intimidation n’étaient pas fondées et “Clough n’a pas dépassé les limites d’un entraînement approprié”.

Clough, 34 ans, était entraîneure adjointe des Thorns depuis 2016. Elle a également été suspendue sans solde pendant la saison 2023 par la ligue et a été licenciée par l’équipe.

Clough sera éligible pour un autre emploi dans la ligue si elle “participe à une formation liée à la discrimination, au harcèlement et à l’intimidation, démontre un engagement clair à corriger le comportement et reconnaît les actes répréhensibles et accepte la responsabilité personnelle d’une conduite inappropriée”.

Ward, 43 ans, a entraîné Washington au titre NWSL 2020, puis a été licencié en août dernier au cours d’une séquence de 15 matchs sans victoire. La ligue a déclaré que le Spirit lui avait dit ce mois-là que les joueurs “avaient soulevé des inquiétudes concernant la violence verbale et l’inconduite émotionnelle” de Ward lors d’une séance d’entraînement. La ligue a déclaré que l’enquête avait révélé que Ward “se livrait à un comportement et à un harcèlement trop agressifs par le biais de stéréotypes raciaux négatifs envers un joueur”.

La NSWL a déclaré que Ward avait besoin de l’approbation du commissaire de la ligue pour être éligible à un emploi futur et “doit participer à une formation obligatoire liée à la discrimination, au harcèlement, à l’intimidation et aux préjugés raciaux” et devait “reconnaître les actes répréhensibles et accepter la responsabilité personnelle pour une conduite inappropriée”.

Clough et Ward n’ont pas pu être contactés par l’AP.