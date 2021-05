Portland Thorns FC vs NJ / NY Gotham FC – Rapport de match de football – 8 mai 2021

Morgan Weaver a enterré son penalty après que la gardienne de but de Portland Adrianna Franch a arrêté la tentative de Nahomi Kawasumi et que les Portland Thorns ont remporté le tournoi de la NWSL Challenge Cup sur une séance de tirs au but après un match nul 1-1 avec le Gotham FC samedi.

Les Thorns n’ont pas abandonné un match dans le tournoi de pré-saison de la NWSL. Après la fusillade de sept rounds, les fans de Providence Park ont ​​scandé « AD, AD », le surnom de Franch.

« Wow, wow, wow, regardez tout le monde ici », a déclaré Weaver dans une vidéo prise sur le terrain après le match.

« Tellement génial à vous les gars d’être ici, si heureux de célébrer avec vous, un si bon match. Si heureux que nous ayons gagné et rappelez-vous – allez toujours à Thorns. »

Gotham, auparavant connu sous le nom de Sky Blue avant un changement de marque hors saison, a remporté deux matchs de phase de groupes, dont une victoire de 4-3 sur le North Carolina Courage.

La frappe en flexion de Christine Sinclair à la huitième minute a donné aux Thorns une avance rapide. C’était son deuxième but du tournoi.

L’attaquant canadien est devenu le leader actif de la NWSL avec 60 buts en carrière. Lynn Williams de Caroline du Nord en a 59. Sinclair détient le record du plus grand nombre de buts internationaux en carrière, chez les hommes ou les femmes, avec 186.

Lindsey Horan de Portland a eu un coup franc d’un endroit dangereux devant le but à la 39e minute, mais il a touché le poteau après avoir franchi le mur.

Gotham a percé à la 60e minute sur une tête de Carli Lloyd. C’était le deuxième but de Lloyd du tournoi.

Les Thorns ont eu l’occasion à la 72e minute, mais le tir de Simone Charley à bout portant a été effacé de la ligne de but par le défenseur Mandy Freeman. Il semble que Charley ait marqué un but cinq minutes plus tard, mais elle a été déclarée hors-jeu et le match est allé aux pénalités.

Portland a battu Gotham 26-8 dans le règlement.

Le match, diffusé à l’échelle nationale sur CBS, a débuté tôt à 10 heures, heure locale. Lorsque le match a été finalisé la semaine dernière, il est apparu que les fans ne seraient pas autorisés à Providence Park. Mais la gouverneure Kate Brown a réduit mardi le niveau de menace de coronavirus dans le comté et quelque 4000 spectateurs ont assisté au match.

La saison régulière de la ligue débute la semaine prochaine.