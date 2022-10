Portland Thorns bat Kansas City Current pour remporter le titre NWSL

Les joueurs de Portland Thorns célèbrent après un but de Sophia Smith lors de la finale de la NWSL. Images des États-Unis aujourd’hui

Sophia Smith a ouvert le score tôt et les Portland Thorns n’ont jamais regardé en arrière dans une victoire 2-0 sur le courant de Kansas City pour remporter le titre de la Ligue nationale de football féminin 2022.

Le joueur le plus utile de la ligue Smith a frappé à la quatrième minute et a participé au jeu qui a mené au deuxième but de Portland grâce à un but contre son camp d’Addisyn Merrick du courant peu après la mi-temps lors du match de championnat NWSL à Audi Field à Washington, DC.

Cette victoire en fait un troisième titre record de la NWSL pour les Thorns, qui ont remporté le match de championnat inaugural de la ligue en 2013 et ont de nouveau soulevé le trophée en 2017.

Le Current a eu un chiffre d’affaires coûteux avant que Smith ne descende sur le terrain, contourne la gardienne Adrianna Franch et marque habilement à la quatrième minute.

Smith a failli marquer un autre but à la 27e minute, mais son tir est passé juste à côté et n’est que le deuxième récipiendaire du MVP à marquer dans le match de championnat, rejoignant Lynn Williams pour la Caroline du Nord en 2016. À 22 ans, elle est également la plus jeune joueuse à marquer en une finale de ligue.

Quelques instants après le but contre son camp de Merrick, Morgan Weaver a réussi un tir à distance mais Franch a mis la main dessus avant qu’il ne touche la barre transversale et ne s’éloigne.

La NWSL a été secouée ce mois-ci par le rapport Yates qui a montré des abus et des fautes systémiques, couvrant plusieurs équipes, entraîneurs et victimes, les Portland Thorns étant l’une des équipes au centre de l’enquête.

Audi Field était presque épuisé pour le jeu – qui a été diffusé aux heures de grande écoute sur la télévision en réseau pour la première fois – avec certains fans brandissant une pancarte indiquant: “Soutenez les joueurs”.

Portland a eu un laissez-passer au premier tour des séries éliminatoires et a battu le San Diego Wave 2-1 en demi-finale pour se qualifier pour le match de championnat.

Smith, le choix n ° 1 du repêchage de la NWSL 2020 et membre de l’équipe nationale des États-Unis, a marqué 15 buts pour les Thorns au cours de la saison régulière et des séries éliminatoires et a également été nommé MVP du match de championnat.

The Current a commencé à jouer en 2021 en tant qu’équipe d’expansion, avec beaucoup de ses joueurs venant des anciens Utah Royals. La saison dernière, ils ont terminé à la dernière place du championnat.

Le Washington Spirit a remporté le championnat NWSL l’an dernier.

Des informations de l’Associated Press ont été utilisées dans cette histoire.