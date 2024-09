Portland envisage de rendre les rues High et State à double sens

7 septembre — Après plus de cinq décennies de circulation à sens unique, les rues State et High pourraient être à nouveau transformées en routes à double sens dans les prochaines années.

Les responsables de Portland, révisant une proposition qui avait été mise en veilleuse lors d’un changement de direction en 2015, veulent réduire le nombre d’accidents de la route et améliorer la sécurité des piétons – tout en ouvrant la porte à de nouvelles infrastructures pour les cyclistes, telles que des pistes cyclables protégées à double sens.

S’adressant à plus de 20 résidents réunis à la bibliothèque publique de Portland jeudi soir, Jeremiah Bartlett, ingénieur du système de transport au département des travaux publics de la ville, a déclaré que les détails de la conception étaient encore en cours de finalisation, mais qu’il espérait présenter la proposition au conseil municipal avant que les élections de novembre n’apportent un chiffre d’affaires potentiel.

« Nous souhaitons continuer à discuter avec les mêmes personnes avec lesquelles nous avons discuté au cours de ce processus », a déclaré Bartlett. « Pour l’instant, nous pensons que nous devrions obtenir une sorte de verdict final du conseil en octobre. »

Bartlett a déclaré que l’État s’était déjà engagé à remplacer les feux de signalisation sur les deux routes, et que la ville pourrait mettre en œuvre un plan à deux agences pour intégrer ce travail à la refonte des flux de circulation. Il a déclaré que l’État avait prévu un budget d’environ 5 millions de dollars pour le projet, et que la ville pourrait y consacrer 25 à 30 % supplémentaires, soit environ 1,5 à 1,75 million de dollars, pour soutenir les changements de circulation proposés.

« À certains égards, le moment est encore meilleur » qu’en 2015, a déclaré Bartlett dans une interview avant sa présentation. « Il sera plus facile de travailler avec le ministère des Transports du Maine pour parvenir à un résultat, car ils investissent déjà dans ce corridor. »

Pendant qu’il parlait, les participants arrivés tôt ont collé des notes sur une paire de cartes illustrant les changements de voie proposés.

Keri Lord, qui vit près de l’intersection de State Street et de Deering Street depuis environ 40 ans, a accueilli favorablement la proposition. Elle a déclaré que les voitures et les camions diesel ont tendance à accélérer sur la route en s’éloignant du pont de Casco Bay, ce qui crée des conditions dangereuses pour les habitants et rend la traversée de la rue difficile.

« C’est une question de vitesse », a déclaré Lord. « Ils ne veulent rien avoir à faire avec ces quartiers ou le centre-ville. Ils veulent juste arriver (à destination). »

En examinant un projet de carte de State Street, Wendy Cherubini, résidente de l’East End, a déclaré que la conception proposée, qui comprend deux voies de circulation uniques et un espace de stationnement des deux côtés de la route, « la fait ressembler davantage à une rue de ville ».

Cherubini a déclaré que les automobilistes utilisent actuellement les routes pour se rendre au pont et en revenir, se précipitant à travers les zones résidentielles sans profiter aux quartiers. « Ce n’est pas convivial », a-t-elle déclaré.

La femme de 65 ans a ajouté qu’elle espère qu’une route davantage axée sur les piétons pourrait encourager les gens qui s’installent en ville à adopter un mode de vie axé sur la marche ou les transports en commun.

« UN PROBLEME DE CRASH »

Entre les deux rues, a déclaré Bartlett, la ville avait identifié quatre intersections et sept segments de route comme des zones à fort risque d’accidents, notant que de nombreuses collisions se produisent lorsque les véhicules tentent de changer de voie ou de contourner les embouteillages.

« C’est la réalité actuelle de State et High : ils ont un problème d’accident », a-t-il déclaré. « Il n’y a aucun doute dans l’esprit de qui que ce soit. »

Au cours des dix dernières années, au moins 45 accidents impliquant des piétons et au moins 35 impliquant des vélos ont eu lieu, la plupart ayant fait des blessés, a déclaré M. Bartlett. Il a ajouté que la transition vers une circulation à double sens augmente également la capacité des piétons à voir les véhicules venant en sens inverse lorsqu’ils tentent de traverser la rue.

En ce qui concerne l’impact sur la vitesse des véhicules, Bartlett l’a exprimé simplement : « Vous allez aussi vite que la voiture la plus lente sur une seule voie. »

Il a déclaré que les responsables des travaux publics présenteront la proposition au Comité du développement durable et des transports du conseil municipal le 11 septembre. À partir de là, le comité pourrait voter pour soumettre la proposition à l’ensemble du conseil.

Si le conseil approuve le plan et que l’État accepte un partenariat, le processus de conception pourrait commencer « sérieusement » l’année prochaine, a déclaré Bartlett, avec une construction prévue pour 2027. On ne sait pas encore comment la construction pourrait se dérouler, ni comment le trafic pourrait être redirigé pendant que les réaménagements ont lieu.

Et tandis que certains participants à la réunion de jeudi ont soutenu le réaménagement, d’autres craignaient que cela puisse entraîner des conséquences imprévues pour les résidents locaux, exprimant leurs inquiétudes lors d’une séance de questions-réponses concernant le stationnement trop près de la circulation venant en sens inverse ou la congestion se déversant dans les rues secondaires voisines.

Wendy Chapkis, 70 ans, vit à Parkside depuis plus de 20 ans et a déclaré que des voitures errantes descendaient déjà sa rue en essayant d’éviter la circulation, et elle craignait que cela ne devienne plus fréquent avec un nouveau modèle de circulation plus lent.

« Cela ne me plaît pas du tout. Je crains que cela détruise le calme dont nous jouissons actuellement », a déclaré Chapkis.

MOINS DE VOITURES. PLUS DE VÉLOS ?

Les rues ont été rendues à sens unique en 1972, après avoir transporté des véhicules dans les deux sens pendant plus d’un siècle.

L’idée de rétablir cette circulation est née avec le plan de circulation de la péninsule de Portland de 2006, qui suggérait que les deux rues pourraient raisonnablement accueillir une circulation à double sens, ce qui a donné lieu à une étude formelle en 2015, a déclaré Bartlett.

Cette étude a révélé que la conversion des routes en voies à double sens améliorerait probablement la sécurité des piétons et la circulation locale, mais nécessiterait la perte d’environ 30 places de stationnement dans la rue et créerait des retards pour le trafic de passage en raison de la diminution de la vitesse des véhicules.

VHB, une société de génie civil implantée sur toute la côte Est, a réalisé une autre étude en 2023, constatant que le volume de trafic sur les deux rues avait déjà chuté d’environ 20 % par rapport à 2015, tandis que la capacité globale de stationnement est passée de 331 à 354 places, selon leur analyse.

Alors que la ville envisage également de rendre seulement State Street à double sens et de laisser High Street à sens unique, Bartlett a déclaré que l’État préfère fortement faire des deux rues des routes à double sens, car cela crée une redondance et peut encourager une meilleure répartition du trafic.

Le réaménagement des routes pourrait également créer des pistes cyclables dédiées sur les deux routes, où les cyclistes sont actuellement invités à partager la voie avec la circulation automobile. Les schémas partagés lors de la réunion de jeudi n’incluaient cependant pas de plans spécifiques pour les infrastructures cyclables, ce qui, selon Bartlett, créerait des coûts supplémentaires pour la ville mais pourrait être traité comme un projet distinct. La ville a partagé plus tôt cette année des rendus d’options pour les pistes cyclables sur les routes et les pistes cyclables protégées sur un ou les deux côtés.

Plusieurs participants ont déclaré qu’ils étaient déçus par le manque d’attention portée aux infrastructures cyclables et qu’ils craignaient que la ville ne donne la priorité à la sauvegarde des places de stationnement plutôt qu’à l’expansion des pistes cyclables.

Steven Scharf, président de la West End Neighborhood Association, a soutenu que le projet « ne peut pas continuer » tant que les responsables ne pourront pas fournir un plan complet des rues, d’un bâtiment à l’autre.

« Je suis très déçu par le projet qui se trouve à l’arrière, qui ne montre que les rues, pas les trottoirs, ni les pistes cyclables », a déclaré Scharf, en montrant les cartes au fond de la salle. « Il faut que ce soit un projet de rue complet. »

Bartlett a reconnu que ce segment du projet est principalement axé sur les feux de circulation, mais a déclaré que cette concentration permet à la ville de planifier autour de la construction déjà financée par l’État.

« Nous allons continuer à travailler sur la conception des autres composants. Nous ne les mettons pas de côté », a répondu Bartlett. « Mais nous savons aussi que nous ne pouvons pas simplement appeler Augusta et dire « Modifions votre plan de travail en un clin d’œil ». C’est une grande opportunité qui nous permettra de commencer à effectuer ces changements non seulement plus tôt, mais aussi à un coût bien moindre. »

Il a déclaré que pour équilibrer les besoins de stationnement avec la circulation des véhicules, des piétons et des cyclistes, tout en essayant de préserver le caractère des deux rues, il faudrait en fin de compte « se battre pour chaque centimètre carré ».

