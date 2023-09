Portland échange officiellement Damian Lillard aux Milwaukee Bucks

Damian Lillard a finalement été libéré des chaînes de Portland et a été échangé aux Milwaukee Bucks, mais quelqu’un pense qu’il se passe quelque chose d’illégal.

À l’approche de cette intersaison, nous avons encore une fois vu davantage de discussions sur le départ présumé de Damian Lillard des Trailblazers de Portland. Alors que la plupart des gens n’y prêtent généralement pas attention, cette fois-ci, Dame semblait prête à quitter le navire en demandant officiellement un échange et en exprimant son intérêt à rejoindre le Miami Heat.

Maintenant selon ESPN, Dame a en quelque sorte réalisé son souhait et il a été échangé ; pas au Heat, mais aux Milwaukee Bucks.

Le média rapporte que l’échange a échoué dans le cadre d’un accord à trois équipes qui a donné Portland Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara ainsi que des choix et des échanges. La véritable histoire n’est pas le reste de l’échange, mais le fait que Dame jouerait pour Miami a fait l’objet de rumeurs tout au long de l’été. C’est presque comme si la star du Miami Heat, Jimmy Butler et Dame, savaient quelque chose que nous ignorions et que nous attendions juste une confirmation.

Après l’échange, Butler s’est rendu sur Instagram pour accuser les Bucks de « falsification » et a demandé une enquête. Cela semble être une réaction excessive, mais après toutes les allusions qu’il a faites cet été, c’est compréhensible.

Quoi qu’il en soit, Dame pensait qu’il voulait être à Miami mais soyons honnêtes, être avec Giannis n’est pas mal non plus. Même si la ville de Miami est un lieu de travail plus sexy, si une bague est la mission de Damian Lillard, alors il est sur la bonne voie.