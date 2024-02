Portland décrète l’état d’urgence face au problème généralisé du fentanyl

Nouvelles





L’état d’urgence a été déclaré mardi en raison des problèmes généralisés de fentanyl dans le centre-ville de Portland, trois ans seulement après que l’Oregon soit devenu le premier État à décriminaliser la consommation de drogues.

La gouverneure Tina Kotek, ainsi que la présidente du comté de Multnomah, Jessica Vega Pederson, et le maire de Portland, Ted Wheeler, ont chacun publié une ordonnance visant à établir un centre de commandement d’urgence pour la réponse et la prévention des surdoses de drogues pendant au moins 90 jours.

« Notre pays et notre État n’ont jamais vu une drogue aussi mortelle et addictive, et tous se demandent comment réagir », a déclaré le gouverneur Kotek.

« Le président, le maire et moi reconnaissons la nécessité d’agir avec urgence et unité au sein de nos systèmes de santé publique et de sécurité communautaire pour faire une brèche dans cette crise. Nous sommes tous là dedans.”

Les trois déclarations d’urgence simultanées ont été émises pour regrouper et « recentrer les ressources existantes » dans les juridictions de la ville, du comté et de l’État, a indiqué le bureau de Kotek.

Le centre servira de site d’accès immédiat aux soins, où les personnes dépendantes aux opioïdes synthétiques seront mises en relation avec des ressources allant d’un lit dans un centre de traitement de la toxicomanie à une rencontre avec un clinicien en santé comportementale pour les aider à s’inscrire aux bons d’alimentation.

Les dirigeants de la ville, du comté et de l’État ont chacun décrété l’état d’urgence en raison du problème généralisé du fentanyl à Portland. KEVIN DAHLGREN

Les responsables du ministère de la Santé recueilleront également des données sur les impacts du fentanyl dans le centre-ville de Portland afin de combler stratégiquement les lacunes de l’approche gouvernementale visant à réprimer le problème croissant de drogue dans la ville.

Cet effort étend également le partenariat entre le bureau de police de Portland et la police de l’État de l’Oregon pour sévir contre ceux qui vendent ces drogues mortelles, tandis que les représentants de la santé mèneront des actions de sensibilisation auprès des civils, notamment en distribuant et en formant à l’utilisation de Narcan.

« Aujourd’hui, nous avançons de toute urgence pour relever ensemble ces défis sous l’autorité de déclarations d’urgence. C’est exactement le type d’action coordonnée nécessaire pour avoir un impact direct et une différence durable », a déclaré le maire Wheeler.

La déclaration établit un centre de commandement d’urgence pour la réponse et la prévention des surdoses de drogues pendant au moins 90 jours. PA

La déclaration est une recommandation d’un groupe de travail établi par le gouverneur qui s’est réuni pendant plusieurs mois l’année dernière pour déterminer les moyens de rajeunir le centre-ville de Portland.

Cette annonce majeure intervient également six mois seulement après la publication de données montrant que les décès par surdose d’opioïdes synthétiques, principalement le fentanyl, a bondi de 533% entre 2018 et 2022 dans le comté de Multnomah, où se trouve Portland.

La plus grande ville de l’État a subi de sévères réactions négatives suite à sa première loi au pays de 2020 décriminalisant la petite consommation de drogues après l’explosion de la crise du fentanyl ces derniers mois.

La gouverneure Tina Kotek a déclaré que l’Oregon « se demande comment réagir » à la crise du fentanyl à Portland. Actualités CBS

La loi avait mis l’accent sur le traitement de la toxicomanie plutôt que sur les sanctions pénales, mais a plutôt vu les opioïdes synthétiques proliférer dans les rues de Portland.

Les autorités sanitaires distribuaient auparavant du papier d’aluminium, des pailles et des kits de reniflage aux consommateurs de drogues dans le cadre de leur « Programme de réduction des risques ».

L’Oregon est aux prises avec la plus forte augmentation de décès par surdose synthétique dans le pays et le troisième plus élevé de tous les décès par surdose, selon les données du Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes.

Les démocrates de l’Oregon ont proposé d’annuler une partie de la loi de décriminalisation, ce qui annulerait une partie clé du projet de loi initial mais enverrait les personnes prises en possession de drogues dures vers des services de conseil en toxicomanie plutôt que vers la prison.











