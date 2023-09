Portland Classic : Megan Khang en bonne voie pour une deuxième victoire sur le LPGA Tour en une semaine | Actualités golfiques

Megan Khang est dans la forme de sa vie alors qu’elle donne le ton avec 18 trous restants à la Portland Classic

Megan Khang a clôturé avec un putt de birdie de 18 pieds pour son troisième score consécutif de six sous 66 et une avance d’un coup samedi à la Portland Classic dans le but de gagner pour la deuxième semaine consécutive.

L’Américaine de 25 ans est au sommet à Columbia Edgewater six jours après avoir remporté l’Omnium féminin CPKC à Shaughnessy à Vancouver, en Colombie-Britannique, pour sa première victoire sur le circuit de la LPGA. Columbia Edgewater et Shaughnessy ont tous deux été conçus par AV Macan et comportent des arbres imposants.

« Le jeu semble plutôt solide », a déclaré Khang. « Je pense que la semaine dernière m’a définitivement aidé à renforcer la confiance, sachant que je peux gagner ici. Il ne s’agit pas seulement de savoir si cela allait arriver ou quand, mais de savoir si cela s’est produit, donc c’est vraiment un sentiment formidable d’avoir sous le ceinture. »

Hyo Joon Jang, de Corée du Sud, et Chanettee Wannasaen, de Thaïlande, qualifiée lundi, sont à égalité au deuxième rang.

Jang, 20 ans, classée 488e mondiale, a réussi un 62. Elle a réussi 11 birdies et un bogey.

« Je ne comptais pas vraiment les birdies », a déclaré Jang. « Je me concentrais davantage sur le présent. »

Khang a joué les neuf derniers en cinq sous 31 pour arriver à 18 sous.

« Je vais juste essayer d’appliquer ce que j’ai appris la semaine dernière dans cette semaine, en prenant une avance d’un coup », a déclaré Khang. « Donc, c’est définitivement beaucoup plus proche et il y a une tonne de monde. Je sais pertinemment que vous pouvez tirer bas, et donc ce sera le jeu de tout le monde, j’ai l’impression. »

L’Espagnole Carlota Ciganda est quatrième à 15 sous après un 66. Xiyu Lin (66) est à 14 sous avec Atthaya Thitikul (67), Ruoning Yin (68) et Gina Kim (68).

Perrine Delacour, leader après chacun des deux premiers tours, a obtenu un 75 pour se retrouver à égalité au 16e rang à 11 sous. Après avoir débuté avec des rondes sans bogey de 63 et 67, elle a ouvert et clôturé avec des doubles bogeys samedi. Elle a également commis trois bogeys et seulement deux birdies.

Caroline Inglis, membre de Columbia Edgewater, est à égalité au 58e rang à cinq sous après un 75. L’ancienne joueuse de l’Université de l’Oregon vit de l’autre côté du fleuve Columbia à Vancouver, Washington.