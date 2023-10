Portez vos jeans sous la douche, aidez à sauver la planète

Chip Bergh, PDG de Levi Strauss, conseille aux consommateurs de porter leurs jeans sous la douche lorsqu’ils ont cruellement besoin d’être lavés, ou mieux encore, dit-il, un simple nettoyage ponctuel suffira. Bergh explique que contourner la machine à laver profitera à l’environnement et rendra votre Levi’ça dure plus longtemps.

Tiffany & Co. a publié des NFT (et ils sont laids)

« L’industrie du denim consomme une tonne d’eau », a déclaré Bergh. CNBC. « La moitié est consacrée à la culture du coton, et l’autre moitié au consommateur qui jette son jean dans la machine à laver », a-t-il ajouté.

Il a expliqué que s’il renverse quelque chose sur ses jeans, au lieu de les mettre dans la laveuse, il nettoie manuellement cette zone. Mais s’ils ont besoin d’un nettoyage plus approfondi : « Je les laverai sous la douche », dit-il. Cela inclut d’entrer sous la douche tout en portant le jean et de le laver avec du savon, comme vous laveriez votre corps, mais seulement s’ils sont « vraiment dégoûtants ».

Bergh affirme que si les Américains lavent régulièrement leurs jeans, d’autres régions du monde passeront des années sans laver leur denim, et ajoute que c’est meilleur pour l’environnement.

Des études montrent que la pollution du denim est bien réelle, et c’est ce qui se produit, des scientifiques rapportant que les microfibres s’écoulent des machines à laver et se déversent dans les rivières, les lacs et les océans du monde entier. « Nous ne connaissons pas encore les impacts sur la faune et l’environnement. » Sam Athey, l’un des auteurs d’un étude publié dans Environmental Science and Technology Letters dit L’actualité scientifique explore. « Même si le denim est fait d’une matière naturelle – le coton –, il contient des produits chimiques », a-t-elle ajouté.

Bien que des études soutiennent le raisonnement de Bergh pour s’abstenir de mettre ces jeans sales et malodorants dans la machine à laver, cela ne nie pas le fait que les bactéries continueront à vivre sur les jeans même après leur avoir donné une douche. Bergh offre la possibilité de congelez votre jean pour se débarrasser de l’odeur et tuer les bactéries, mais ce n’est pas exactementC’est vrai, selon Stephen Craig Cary, expert en microbes congelés à l’Université du Delaware.

Cary a dit au Revue Smithsonian: « On pourrait penser que si la température descend bien en dessous de la température du corps humain, ils ne survivront pas, mais en réalité beaucoup y survivront. Beaucoup sont préadaptés pour survivre aux basses températures.

Il a ajouté que même si une seule bactérie survit sur les jeans, elle peut se repeupler lorsque les jeans se réchauffent. « Je vous suggère soit d’augmenter la température à 121 degrés Celsius pendant au moins 10 minutes », a déclaré Cary au média, « ou simplement de les laver ! » Cette dernière est sûrement la meilleure alternative pour économiser de l’énergie.