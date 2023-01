Portez quelque chose qui montre qui vous êtes, dit la fille derrière la Journée nationale de la jupe en ruban

Pour Isabella Kulak, marquer la Journée nationale de la jupe ruban signifie porter des vêtements qui représentent qui vous êtes.

Une effusion publique qui a suivi sa décision de porter une jupe à ruban à l’école il y a un peu plus de deux ans a amené le Parlement à désigner le 4 janvier comme une journée permettant aux Canadiens d’en apprendre davantage sur l’identité et la culture autochtones.

“Nous invitons tout le monde à porter leurs vêtements et représentons le même message pour eux de porter quelque chose qui montre au monde qui ils sont”, a déclaré Kulak, 12 ans, dans une interview mardi.

“Honore ce jour.”

Kulak, membre de la Première Nation de Cote, avait décidé en décembre 2020 de porter une jupe à rubans, un vêtement aux motifs vifs et généralement fait à la main orné de rubans, pour une journée formelle dans son école de la Saskatchewan rurale.

Les femmes autochtones portent des jupes à rubans en signe de fierté et pour des événements culturels. En porter un rend Kulak “se sentir fière et forte”, a-t-elle déclaré mardi – “heureuse et résiliente”.

Mais à l’époque, la famille de Kulak a déclaré qu’un membre du personnel de son école avait fait remarquer que le vêtement n’était pas considéré comme assez formel.

La division scolaire s’est excusée, affirmant qu’elle devait reconnaître l’existence du racisme systémique dans ses propres murs et dans la province, qui abrite de nombreuses Premières Nations.

L’histoire de Kulak a déclenché un mouvement de femmes autochtones publiant des photos d’elles portant leurs propres jupes à rubans et a conduit à des appels à la création d’une journée nationale.

Le premier ministre Justin Trudeau était parmi ceux qui ont parlé en faveur de Kulak. À l’époque, sa famille a déclaré que de nombreuses personnes lui avaient également envoyé des jupes en ruban.

Plus de deux ans plus tard, sa mère, Lana, a déclaré que la famille était toujours “incrédule” à propos de tout ce qui s’était passé.

Elle a dit qu’elle croyait que l’histoire de sa fille résonnait parce que les gens se mettaient à la place d’une petite fille et ont décidé que ça suffit.

«Ils se souviennent d’une fois où cela leur est arrivé quand ils étaient petits et ils n’y ont pas pensé. Quant à moi, c’est arrivé une fois de trop. Et je m’y suis juste habituée », a-t-elle déclaré.

“Tout le monde a mis le pied à terre … et cela a en quelque sorte réveillé le monde.”

En novembre 2021, la sénatrice du Manitoba Mary Jane McCallum a présenté un projet de loi reconnaissant le 4 janvier comme Journée nationale de la jupe de ruban.

La date a été choisie parce que le 4 janvier 2021 avait marqué le premier jour de retour de Kulak à son école après l’incident. Elle a été accompagnée jusqu’au bâtiment par des parents portant des jupes à rubans et accueillie dans l’école avec des tambours.

Le projet de loi, dont le préambule reconnaît la jupe ruban comme “un symbole spirituel séculaire de la féminité, de l’identité, de l’adaptation et de la survie”, a été adopté au Sénat en mai dernier, puis à la Chambre des communes en décembre.

Kulak, maintenant âgée de 12 ans, a déclaré qu’elle prévoyait de marquer l’occasion mercredi avec une célébration dans son pays d’origine, qui prévoit un événement.

La veille, elle n’avait toujours pas choisi la jupe qu’elle comptait porter. “Je suis vraiment excité.”

Sa mère a dit qu’elle voulait que le 4 janvier soit une journée inclusive.

“Nous comprenons que tout le monde ne possède pas une jupe à ruban ou ne porte pas une jupe à ruban, mais (ils peuvent) porter quelque chose avec fierté qui représente qui ils sont.”

—Stephanie Taylor, La Presse canadienne

Culture