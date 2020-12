L’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’il existe un «risque élevé» d’une autre résurgence de Covid en Europe au début de 2021, à moins que les gens ne portent des masques en famille et ne prennent d’autres précautions tout au long de la période des fêtes.

L’Europe risque une troisième vague de Covid-19 à moins que les gens ne travaillent ensemble pour minimiser le risque de transmission du virus pendant la période des fêtes, a déclaré mercredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

De nombreux pays, y compris le Royaume-Uni, ont choisi d’assouplir les restrictions pour la période des fêtes, permettant à plusieurs ménages de se mélanger pendant un nombre limité de jours.

«Il existe un risque élevé de nouvelle résurgence au cours des premières semaines et des premiers mois de 2021, et nous devrons travailler ensemble si nous voulons réussir à l’empêcher», a déclaré l’organisation dans un communiqué.

Rassembler les personnes âgées et les jeunes en un seul endroit où la transmission du Covid-19 est possible présente un défi supplémentaire, selon l’OMS.

Il peut sembler gênant de porter des masques et de pratiquer la distanciation physique en présence d’amis et de membres de la famille, mais cela contribue de manière significative à garantir que tout le monde reste en sécurité et en bonne santé.