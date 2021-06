Portez des masques dans les foules de l’Euro 2020, avertit l’organisme de santé de l’Union européenne

Les fans de l’Euro 2020 devraient éviter d’assister aux matchs s’ils présentent des symptômes de COVID-19 et porter des masques dans les stades permettant environ 50% de capacité, a exhorté jeudi une agence de l’Union européenne, craignant que le tournoi ne propage des infections.

Le Championnat d’Europe, reporté l’an dernier en raison de la pandémie, débute vendredi pour un mois avec 11 pays accueillant des matchs et des stades permettant aux supporters de revenir.

Budapest vise la pleine capacité tandis que Saint-Pétersbourg et Bakou en auront 50%. Amsterdam, Bucarest, Copenhague, Glasgow, Rome et Séville utiliseront entre 25% et 45% de la capacité, tandis que Munich utilisera un minimum de 22% de capacité et Londres Wembley – qui accueille la finale – un minimum de 25% pour les premiers matchs.

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies estime qu’environ un demi-million de spectateurs seront présents.

« Si des événements de rassemblement de masse tels que le Championnat d’Europe de football de l’UEFA avaient lieu en l’absence de mesures d’atténuation suffisantes, le risque de transmission locale et paneuropéenne du COVID-19, y compris la propagation de variantes préoccupantes, augmenterait », a-t-il ajouté. dit dans un rapport.

« Toute personne présentant des symptômes compatibles avec le COVID-19 ne devrait pas assister à des événements de match ou d’après-match, quel que soit son statut vaccinal », a-t-il ajouté, exhortant les autorités à effectuer des tests à proximité des stades.

